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Top e T-shirt ACG

(43)
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
ACG Solar Chase "Chamo Camo" Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
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Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
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ACG "Chamo Camo" T-shirt da trail running Dri-FIT – Donna
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Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Uomo
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ACG Wildsee
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ACG Wildsee
ACG Wildsee Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
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ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Uomo
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ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
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Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
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ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
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Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
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ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
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ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
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Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
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ACG Radical AirFlow
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ACG Radical AirFlow Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
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ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
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ACG Vault Maglia a manica lunga Dri-FIT
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Inter 2026 Stadium SE Maglia da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Uomo
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Top e T-shirt Nike ACG: stile iconico all'altezza di ogni sfida

Raggiungi il massimo delle prestazioni con le T-shirt Nike ACG. Abbiamo preso il nostro modello classico e aggiunto dettagli all'avanguardia, così potrai affrontare qualsiasi sfida. I capi con tecnologia Nike Dri-FIT ADV combinano tessuto traspirante e tecnologia avanzata che mantiene la pelle fresca e asciutta quando affronti chilometri di corsa. Gli inserti in mesh sono progettati per regolare la temperatura quando l'intensità aumenta, mentre il fit comodo, le forme ampie e la flessibilità del tessuto ti offrono grande libertà di movimento per eseguire torsioni, salti e rotazioni.


Affronta ogni sfida con un look iconico grazie alle nostre T-shirt ACG. Scopri i colori vivaci e le grafiche grintose, oltre a essenziali top monocromatici, così non avrai problemi a trovare i capi che meglio si adattano al tuo stile. Dai uno sguardo alle nostre opzioni reversibili per un look diverso a seconda della preferenza del momento. Quando fa caldo, i nostri modelli senza maniche offrono la massima ventilazione, lasciando le braccia più libere di muoversi, mentre i tessuti leggeri allontanano il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta. Per la fase di defaticamento, i top a maniche lunghe trattengono il calore e prevengono gli infortuni dopo l'allenamento. Non mancano le taglie per ogni età, così tutta la famiglia avrà il suo capo preferito.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le T-shirt Nike ACG contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.