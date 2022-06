Cosa fare con le scarpe usate

Non tutte le scarpe si possono riutilizzare così come sono. Alcune sono davvero troppo consumate. In questo caso, puoi riciclarle: le parti in tessuto si possono utilizzare per creare qualcos'altro, in alcuni casi anche un nuovo paio di sneakers.



Alcuni Nike Store negli Stati Uniti e in Europa offrono la possibilità di riciclare le scarpe vecchie, quindi ti invitiamo a controllare se il negozio della tua zona partecipa all'iniziativa. Attraverso questi programmi, i materiali delle vecchie scarpe (tra cui gomma, schiuma, fibra, pelle e tessuti) vengono raccolti, separati e riutilizzati o trasformati in nuovi materiali Nike Grind. Da quasi trent'anni, Nike inserisce i materiali Nike Grind nel design dei prodotti, negli spazi retail e negli ambienti di lavoro di tutto il mondo, utilizzando così i materiali riciclati per creare mobili, skateboard e persino piste da corsa. Dal 1992 Nike Grind ha riciclato quasi 60.000 tonnellate di materiale proveniente dalle sue sneakers.



Nike Grind fa parte di un programma di sostenibilità più ampio di Nike denominato Move to Zero, che rappresenta l'impegno del marchio per un futuro senza emissioni di carbonio e senza sprechi, con l'obiettivo di salvaguardare il futuro dello sport. L'obiettivo è quello di andare nella direzione di un futuro circolare, dove tutto viene riutilizzato e nulla va sprecato.



Se non è possibile riciclare le scarpe presso il Nike Store della tua zona, cerca associazioni locali per la raccolta di scarpe e indumenti o gli appositi bidoni per il riciclo, così le tue scarpe vecchie finiranno nel posto giusto per essere riutilizzate. Oppure, puoi contattare i principali centri di riciclo per verificare se si occupano anche di scarpe.