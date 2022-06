Come pulire le scarpe in 6 semplici mosse

Con questi semplici accorgimenti avrai delle sneakers sempre pulite, ma alcuni tessuti e materiali potrebbero richiedere un po' più di attenzione. Come usare il detergente per pulire i diversi tipi di scarpe.

Come pulire le scarpe in pelle

Le scarpe in pelle si macchiano con facilità, quindi è importante pulirle regolarmente. Per le macchie, puoi anche usare una gomma magica o del balsamo per pelle, oltre alla spazzola asciutta e la soluzione con sapone per piatti neutra. Non strofinare troppo se non vuoi danneggiarle.

Come pulire le scarpe in pelle scamosciata

La pelle scamosciata è notoriamente difficile da pulire. Se noti degli aloni d'acqua, segni di abrasione, sporco o macchie, è ora di dare una bella ripulita alle tue scarpe in pelle scamosciata. Usa questi suggerimenti e accessori speciali per procedere. Ecco come fare.

Rimuovi lo sporco superficiale con una spazzola o un panno per pelle scamosciata. Lavora nella stessa direzione della grana del materiale.

Usa una gomma per pelle scamosciata (o il gommino della matita) per rimuovere eventuali segni sulla superficie della scarpa.

Per le macchie più ostinate, immergi un panno nell'aceto bianco e sfrega il tessuto in direzioni alterne.

Le scarpe Nike Flyknit forniscono un supporto flessibile dove serve, ma il loro tessuto è delicato. Presta attenzione quando usi un detergente. Prepara una soluzione neutra con acqua e sapone che non contenga sostanze chimiche. Evita la candeggina o altri prodotti detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale. Con un panno pulito, strofina la soluzione nella stessa direzione della trama.