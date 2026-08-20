Scarpe più sostenibili con materiali riciclati per almeno il 20%: a grandi passi verso l'azzeramento dei rifiuti
Ci preoccupiamo molto di ciò che viene utilizzato nei nostri prodotti, così potrai indossarli con tranquillità. Scegliendo scarpe realizzate in plastica, pelle e tessuti riciclati, contribuisci a ridurre i rifiuti e le emissioni. In Nike, i nostri designer e ingegneri innovativi sono appassionati di ricerca e si propongono di riutilizzare gli scarti di produzione nella realizzazione delle nostre sneakers più sostenibili. Ciò significa che possiamo offrirti la stessa incredibile qualità e le stesse prestazioni con un impatto minore sull'ambiente.
L'obiettivo zero rifiuti inizia dai materiali
Dalle tomaie in maglia traspirante alla schiuma elastica, i materiali costituiscono oltre il 70% dell'impronta ecologica di una scarpa. Le nostre sneakers riciclate sono progettate in modo responsabile, utilizzando materiali provenienti da rifiuti post-consumo e/o post-produzione. Prendiamo ad esempio le scarpe con materiale riciclato post-consumo del nostro programma Reuse-A-Shoe, avviato nel 1992. I modelli a fine vita vengono trasformati in materiali Nike Grind: tutto, dalle suole in gomma e dall'imbottitura in schiuma alle tomaie in pelle e in tessuto, viene separato e macinato in granuli. Li utilizziamo per realizzare materiali intelligenti e altamente performanti, come quelli per le piste da corsa e i campi da gioco. Stiamo letteralmente cambiando le regole del gioco partendo da zero.
Approccio senza compromessi
Inventando materiali più efficienti e riutilizzando plastica, filati e tessuti esistenti, stiamo compiendo grandi passi in avanti nel nostro percorso verso la riduzione delle emissioni. Il nostro obiettivo è produrre scarpe e abbigliamento più sostenibili utilizzando il maggior numero possibile di materiali riciclati. Il tutto senza compromettere le prestazioni, la durata o lo stile. Ciò significa ripensare il modo in cui realizziamo i nostri prodotti. Li progettiamo per durare più a lungo e, quando è il momento, diamo ai loro materiali una seconda vita in altri prodotti.
Nike Air: leggerezza ai piedi, rifiuti più leggeri
Cerchi scarpe realizzate con materiali più sostenibili? Le nostre Nike Air Max sono un ottimo punto di partenza. Dal 2008, tutte le suole Nike Air prodotte negli stabilimenti Nike Air degli Stati Uniti sono composte per almeno il 25% da scarti di produzione riciclati. E dal 2020 in avanti, tutti gli stabilimenti Air MI sono alimentati interamente da energia eolica rinnovabile. Riutilizziamo oltre il 90% dei rifiuti provenienti dai materiali utilizzati per le suole Air per produrre i nostri innovativi sistemi di ammortizzazione.
Tessuti più sostenibili e dalle elevate prestazioni
Le scarpe da running Nike Flyknit sono più riciclate di quanto si possa pensare, poiché utilizzano un processo di lavorazione a maglia di precisione invece del tradizionale metodo di produzione con taglio e cucitura. Così si ottiene il 60% di scarti in meno rispetto ai metodi convenzionali. In media, ogni tomaia realizzata con Flyknit contiene da 6 a 7 bottiglie di plastica riciclate. Un altro esempio è Nike Flyleather, realizzata con almeno il 50% di fibre di pelle riciclate, unite a fibre sintetiche utilizzando un processo alimentato ad acqua. Ha l'aspetto, la consistenza e l'odore della pelle naturale, ma con un impatto minore sul clima.
Ma non è tutto
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli le scarpe Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.