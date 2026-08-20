Sneakers e scarpe più sostenibili per almeno il 20%

Nike Promina
Nike Promina Scarpa da camminata – Donna
Materiali riciclati
Nike Promina
Scarpa da camminata – Donna
69,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Scarpa – Uomo
Materiali riciclati
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Scarpa – Uomo
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Scarpa con dettagli dal design rifrangente – Donna
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Scarpa con dettagli dal design rifrangente – Donna
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Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Scarpa da calcio per terreni compatti
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Scarpa da calcio per terreni compatti
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Scarpa – Uomo
Materiali riciclati
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Scarpa – Uomo
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Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Scarpa da running su strada – Uomo
Materiali riciclati
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Scarpa da running su strada – Uomo
64,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Scarpa da running su strada – Uomo
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Materiali riciclati
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Scarpa da running su strada – Uomo
64,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Scarpa – Donna
Materiali riciclati
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Scarpa – Donna
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Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Scarpa da calcio a taglio basso per campi in erba sintetica – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Scarpa da calcio a taglio basso per campi in erba sintetica – Ragazzo/a
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Nike Journey Run
Nike Journey Run Scarpa da running su strada – Uomo
Materiali riciclati
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Scarpa da running su strada – Uomo
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Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Scarpa – Donna
Materiali riciclati
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Scarpa – Donna
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Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Scarpe
Materiali riciclati
Nike Ava Rover
Scarpe
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica – Bambino/a
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Nike Jr. Tiempo Maestro Flex
Nike Jr. Tiempo Maestro Flex Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Jr. Tiempo Maestro Flex
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Bambino/a
44,99 €
Nike Promina
Nike Promina Scarpa da camminata – Uomo
Materiali riciclati
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Scarpa da camminata – Uomo
69,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Scarpa da running su strada – Uomo
+2
Materiali riciclati
Nike Vomero 18
Scarpa da running su strada – Uomo
159,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Scarpa da running su strada – Donna
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Nike Vomero 18
Scarpa da running su strada – Donna
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Scarpa da running su strada da uomo
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Scarpa da running su strada da uomo
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
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Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
Materiali riciclati
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Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per terreni morbidi
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per terreni morbidi
99,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Scarpa da running su strada – Donna
Materiali riciclati
Nike Quest 6
Scarpa da running su strada – Donna
79,99 €

Scarpe più sostenibili con materiali riciclati per almeno il 20%: a grandi passi verso l'azzeramento dei rifiuti

Ci preoccupiamo molto di ciò che viene utilizzato nei nostri prodotti, così potrai indossarli con tranquillità. Scegliendo scarpe realizzate in plastica, pelle e tessuti riciclati, contribuisci a ridurre i rifiuti e le emissioni. In Nike, i nostri designer e ingegneri innovativi sono appassionati di ricerca e si propongono di riutilizzare gli scarti di produzione nella realizzazione delle nostre sneakers più sostenibili. Ciò significa che possiamo offrirti la stessa incredibile qualità e le stesse prestazioni con un impatto minore sull'ambiente.


L'obiettivo zero rifiuti inizia dai materiali


Dalle tomaie in maglia traspirante alla schiuma elastica, i materiali costituiscono oltre il 70% dell'impronta ecologica di una scarpa. Le nostre sneakers riciclate sono progettate in modo responsabile, utilizzando materiali provenienti da rifiuti post-consumo e/o post-produzione. Prendiamo ad esempio le scarpe con materiale riciclato post-consumo del nostro programma Reuse-A-Shoe, avviato nel 1992. I modelli a fine vita vengono trasformati in materiali Nike Grind: tutto, dalle suole in gomma e dall'imbottitura in schiuma alle tomaie in pelle e in tessuto, viene separato e macinato in granuli. Li utilizziamo per realizzare materiali intelligenti e altamente performanti, come quelli per le piste da corsa e i campi da gioco. Stiamo letteralmente cambiando le regole del gioco partendo da zero.


Approccio senza compromessi


Inventando materiali più efficienti e riutilizzando plastica, filati e tessuti esistenti, stiamo compiendo grandi passi in avanti nel nostro percorso verso la riduzione delle emissioni. Il nostro obiettivo è produrre scarpe e abbigliamento più sostenibili utilizzando il maggior numero possibile di materiali riciclati. Il tutto senza compromettere le prestazioni, la durata o lo stile. Ciò significa ripensare il modo in cui realizziamo i nostri prodotti. Li progettiamo per durare più a lungo e, quando è il momento, diamo ai loro materiali una seconda vita in altri prodotti.


Nike Air: leggerezza ai piedi, rifiuti più leggeri


Cerchi scarpe realizzate con materiali più sostenibili? Le nostre Nike Air Max sono un ottimo punto di partenza. Dal 2008, tutte le suole Nike Air prodotte negli stabilimenti Nike Air degli Stati Uniti sono composte per almeno il 25% da scarti di produzione riciclati. E dal 2020 in avanti, tutti gli stabilimenti Air MI sono alimentati interamente da energia eolica rinnovabile. Riutilizziamo oltre il 90% dei rifiuti provenienti dai materiali utilizzati per le suole Air per produrre i nostri innovativi sistemi di ammortizzazione.


Tessuti più sostenibili e dalle elevate prestazioni


Le scarpe da running Nike Flyknit sono più riciclate di quanto si possa pensare, poiché utilizzano un processo di lavorazione a maglia di precisione invece del tradizionale metodo di produzione con taglio e cucitura. Così si ottiene il 60% di scarti in meno rispetto ai metodi convenzionali. In media, ogni tomaia realizzata con Flyknit contiene da 6 a 7 bottiglie di plastica riciclate. Un altro esempio è Nike Flyleather, realizzata con almeno il 50% di fibre di pelle riciclate, unite a fibre sintetiche utilizzando un processo alimentato ad acqua. Ha l'aspetto, la consistenza e l'odore della pelle naturale, ma con un impatto minore sul clima.


Ma non è tutto


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli le scarpe Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.