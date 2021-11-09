Come rimuovere le pieghe e i segni dalle scarpe

Come rimuovere pieghe e grinze dalle scarpe
Cura dei prodotti
Adori avere ai piedi le tue scarpe? Il rovescio della medaglia è che inevitabilmente le stropiccerai. Ma tu puoi far scomparire le grinze senza ricorrere alla magia!
Forniture
- Giornale
- Lucido per scarpe o balsamo
Strumenti
- Ferro da stiro
- Panno
- Fon
- Tendiscarpe
- Piatto per microonde
Un paio di scarpe immacolate ha un che di speciale. Ma mantenerlo “nuovo", pulito, senza graffi e senza pieghe è tutt'altro che semplice.
Le scarpe sono fatte per essere indossate. E quando le indossi, inevitabilmente si sporcano o si creano pieghe. Ma tu puoi far scomparire le grinze: usa questi trucchi e, voilà, le pieghe spariranno!
Come rimuovere le pieghe delle scarpe con il calore
1.Utilizza un ferro da stiro
Questo è, di gran lunga, il metodo più diffuso per togliere una piega da una scarpa, ma anche il più rischioso. Ci sono due segreti per usare un ferro da stiro:
- Imbottisci la scarpa dal tallone alla punta, in modo che mantenga la forma. Imbottiscila al massimo, così il materiale si distenderà più facilmente. L'ideale è usare della carta vecchia, ad esempio fogli di giornale, ma vanno bene anche del cartone o persino delle calze.
- Posiziona qualcosa tra il ferro da stiro e la scarpa: mettere un ferro da stiro caldo a contatto diretto con la scarpa può provocare danni irreparabili. E tu non vuoi bruciare le tue scarpe, vero?
Per utilizzare il ferro da stiro, prova quanto segue:
- Inumidisci un panno, ad esempio un asciugamano.
- Stendilo direttamente sulla piega (va bene piegarlo).
- Accendi il ferro a una temperatura minima.
- Passa il ferro sopra l'asciugamano ogni 10 secondi.
- Per evitare di danneggiare la scarpa, controlla la piega a intervalli regolari.
- Quando la piega è sparita, smetti di stirare, ma lascia la scarpa imbottita finché non si raffredda.
Il ferro da stiro funziona grazie alla combinazione di calore e umidità, che ammorbidisce il materiale della scarpa per distendere la piega. L'asciugamano diffonde il calore del ferro da stiro, proteggendo i materiali da bruciature involontarie.
Questa tattica funziona meglio sulle scarpe in pelle. Puoi impiegarla sulle scarpe in pelle scamosciata, ma prima strizza l'asciugamano il più possibile. Acqua e scamosciato non vanno molto d’accordo.
2.Tratta le scarpe con il vapore
Questa strategia funziona meglio sulle scarpe di pelle e richiede solo un panno, ad esempio un asciugamano o un panno detergente, e un microonde.
- Bagna l'asciugamano e strizzalo in modo che sia appena umido.
- Metti l'asciugamano in un piatto resistente al calore.
- Scaldalo nel forno a microonde per 30 secondi.
- Strofina l'asciugamano caldo e umido sulla piega, per riscaldare la pelle.
- Inserisci un tendiscarpe per mantenere in forma la scarpa mentre si raffredda.
Per completare l'operazione, può essere necessario riscaldare l'asciugamano più di una volta.
3.Prova con il fon
Se non hai un ferro da stiro, anche un asciugacapelli può funzionare, specialmente per le scarpe in pelle. Per mantenere la forma della scarpa durante l'operazione, usa dei tendiscarpe di cedro: non si surriscalderanno.
Per usare il fon:
- Accendilo a bassa temperatura.
- Tienilo a una distanza di 25–30 cm dalla scarpa.
- Passa l'asciugacapelli sopra la scarpa due o tre volte.
- Poi, con il dito, strofina la pelle calda contro il tendiscarpe.
- Ripeti l'operazione fino a quando la piega non scompare.
Con questo metodo, ti consigliamo di lasciare il tendiscarpe nella scarpa mentre si raffredda.
Dal momento che il calore viene applicato direttamente alla pelle, ti suggeriamo anche di concludere l'operazione con un balsamo o un lucido per scarpe. Il calore può asciugare la pelle, ma con un trattamento di questo tipo ora che la piega o la grinza sono sparite le tue sneakers saranno bellissime.
Come rimuovere le pieghe delle scarpe senza usare calore
Non tutte le soluzioni per eliminare le pieghe dalle scarpe richiedono il calore. Basta una piccola distrazione perché il calore danneggi la scarpa e, in ogni caso, è un po' più aggressivo sulle scarpe non in pelle. Per questo motivo, puoi provare a rimuovere la piega o la grinza con un altro metodo: ne esiste qualcuno che non fa uso di calore.
1.Balsamo
Nel caso delle sneakers in pelle, puoi evitare il calore ed eliminare le pieghe usando un olio o un balsamo speciale. Prima di iniziare, prova il prodotto su una piccola parte poco visibile della scarpa, per assicurarti che non scolorisca. Per un risultato uniforme, il balsamo o l'olio vanno applicati sull'intera scarpa.
Stendi il prodotto con cura, insistendo un po' sulla piega in modo da farlo penetrare. Quando hai finito, puoi usare un tendiscarpe per mantenere in forma la scarpa mentre si asciuga.
2.Investi in un tendiscarpe
Se per sbarazzarti di quella brutta piega preferisci una strategia super-semplice, puoi usare un tendiscarpe. Magari non sarà altrettanto veloce, ma se con l'aiuto di un tendiscarpe la scarpa recupera la sua forma naturale, la piega può scomparire. Un tendiscarpe in cedro, poi, ha una duplice funzione poiché rilascia anche un gradevole profumo.
Metodi classici per prevenire le pieghe delle sneakers
Acquista scarpe nuove. A rischio di ripetere l'ovvio, un metodo per risolvere il problema delle pieghe sulle scarpe è comprarne di nuove!
Trova una scarpa che ti calzi bene. Assicurati che la misura delle scarpe sia quella giusta. Le scarpe troppo grandi tendono a formare pieghe a causa dello spazio in più tra piede e scarpa.
Acquista scarpe realizzate con materiali di qualità. In fatto di scarpe, la qualità conta. Quelle fatte con materiali di qualità inferiore sono più soggette a sgualcirsi.
Tutte le scarpe si stropicciano
Purtroppo tutte le scarpe (sneakers, scarponcini, ecc.) prima o poi si stropicciano. Questo perché quando le indossi, ti ci muovi, e il movimento naturale del piede piega la scarpa, formando delle grinze nel tempo. Se la scarpa non si muovesse con il piede, sarebbe alquanto scomoda.
Il movimento comprime il materiale della scarpa, causando pieghe o rughe antiestetiche. Pelle, tela, pelle scamosciata: sono tutte a rischio. Ma non ti preoccupare, una piega sulle sneakers Nike è più che normale, se le indossi abbastanza.
Scarpe sempre come nuove
Una pulizia regolare delle scarpe e il trattamento per eliminare le pieghe sono ottimi modi per prolungare la vita delle tue sneakers preferite. Tra l’altro, le manterrai come nuove ancora più a lungo. Sembreranno perfette come quando le hai comprate, il look che ci vuole quando sfoggi il tuo paio speciale, come quelle Jordan che tutti t'invidiano.