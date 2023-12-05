Sette semplici passaggi per pulire il tappetino da yoga

Sai qual è primo ingrediente di una sessione di yoga rigenerante? Un tappetino ben pulito. Per pulire il tuo tappetino da yoga Nike ti bastano pochi minuti e ingredienti che probabilmente hai già in casa. Prenderti cura di questo accessorio ti aiuterà a farlo durare di più e a prevenire l'accumulo di sporcizia.

Dopo il prossimo Savasana, pulisci per bene il tuo tappetino per mantenerlo come nuovo più a lungo.

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