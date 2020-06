Ottieni di più da ogni corsa

Concentrarsi sul "perché" o sullo scopo della corsa è molto più motivante che pensare solo alla distanza o alla velocità, afferma Bennett. Inoltre, ogni volta che corri e assolvi a quello scopo, hai un motivo per farti le congratulazioni.



Conoscere il tuo "perché" è fondamentale anche per sviluppare la tenacia mentale o per scoprire quanto si è disposti a resistere per perseguire un obiettivo di corsa. Dopo tutto, proprio come i muscoli devono lavorare per superare i limiti e continuare a farlo anche quando lo sforzo si fa impegnativo, la resistenza mentale è altrettanto fondamentale. Ricordarsi il "perché" della propria corsa è un ottimo modo per accrescere la propria forza interiore.



Soprattutto, correre con uno scopo può rendere la corsa più divertente. "La corsa dovrebbe ricordarti che hai vitalità ed energia", afferma Bennett. "Dovremmo divertirci quando corriamo, perché abbiamo scelto noi di farlo". Questo può essere difficile se guardi ogni due secondi lo schermo del tuo orologio GPS.



Ciò non significa che devi dimenticarti dei numeri. Ecco il suggerimento di Bennett: "Prova ad aggiungere altre metriche per misurare il successo di una corsa." Hai percorso per la prima volta una salita molto ripida nel tuo quartiere? Ti è venuta un'ottima idea per un progetto di lavoro? Hai visto un'alba incantevole? "Nessuna di queste cose ha a che fare con la velocità o la distanza percorsa", dice Bennett, "ma sono tutte cose straordinarie, e questo è l'aspetto più potente della corsa".