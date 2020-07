Podcast Trained: Vantaggi della fisioterapia

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer e atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



Se pensi che la fisioterapia serva solo in caso di infortunio, allora non le stai dando il credito che merita. Il fisioterapista e proprietario delle cliniche d'avanguardia Myodetox, Vinh Pham, sostiene invece che la terapia manuale possa anche favorire una maggiore libertà di movimento e aiutarci a dare il meglio in ogni allenamento per un periodo notevolmente prolungato. In questo episodio, Vinh descrive come il suo approccio al recupero stia scuotendo il campo in continua evoluzione della fisioterapia, spiegandoci l'importanza del foam roller per gli addominali e illustrandoci alcuni esercizi fai-da-te da praticare quotidianamente per 10 minuti, così da alleviare il dolore e potenziare i movimenti.