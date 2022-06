Obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2025

Nella creazione di un processo produttivo responsabile, i materiali sostenibili sono incredibilmente importanti. Il nostro approccio end-to-end prende in considerazione carbonio, energia, sprechi, chimica e acqua lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, permettendoci di prendere decisioni che migliorano le condizioni dei team e delle sedi in tutto in mondo.



Anche creare i prodotti richiede energia e, al giorno d'oggi, quel processo crea degli sprechi. Ma c'è una verità sugli sprechi, che si fa sempre più palese: i rifiuti sono un tesoro. Una delle nostre invenzioni più grandi è Nike Air, che è anche una delle nostre innovazioni più sostenibili. Siamo in grado di riutilizzare oltre il 90% dei rifiuti derivanti dal processo produttivo di Air, spesso trasformandoli in nuove unità Air. In questo modo, tutte le suole Nike Air sono realizzate in materiali riciclati per almeno il 50%.



I piccoli cambiamenti spianano la strada per raggiungere grandi obiettivi. Dall'ultimo Impact Report, abbiamo modificato alcuni piccoli aspetti del processo produttivo, prevenendo la produzione di 3,5 milioni di kg di rifiuti. In prospettiva, tutte queste innovazioni e piccoli cambiamenti concorrono alla realizzazione del nostro obiettivo: salvare il 100% dei rifiuti di tutta la nostra filiera dalle discariche e riciclarne almeno l'80% in prodotti e altri beni NIKE. Abbiamo ancora strada da fare ma proprio come per i nostri atleti, che si impegnano ogni giorno per diventare una versione migliore di sé, anche per noi i progressi rappresentano un obiettivo da raggiungere giorno dopo giorno.