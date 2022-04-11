Quando il design Nike è basato sui dati

Alla fine, disporre di dati e strumenti analitici ha consentito al team di fare scelte innovative in fatto di materiali: ogni dettaglio è stato aggiornato, dai lacci al rivestimento passando per l'intersuola, utilizzando alternative riciclate e a più basso impatto.



Il risultato: scarpe realizzate in materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso.



Ma questa trasformazione non vuole essere uno stravolgimento. I fan di Air Max non dovrebbero riuscire a notare il cambiamento dei materiali.



Il team è riuscito nell'intento?



"Sono un'esperta di materiali e non noto la differenza tra i materiali originali e quelli sostenibili", afferma Grace.



Sembra un gran bel risultato.