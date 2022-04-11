Quando il design Nike è basato sui dati

Aspetti da analizzare: come i dati influiscono sul design
Innovazione
Ci affidiamo a metodi innovativi per l'analisi dei dati per integrare sempre più materiale riciclato nelle scarpe classiche. Visivamente le differenze sono talmente minime che non le noterai nemmeno.
Presentato da Move to Zero, il percorso di Nike verso l'annullamento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per proteggere il futuro dello sport.
Se vuoi fare la differenza attraverso il design dei prodotti, i materiali sono un ottimo punto di partenza.
Circa il 70% dell'impatto ambientale di Nike proviene dai materiali. Di conseguenza, anche delle piccole modifiche possono ridurre sensibilmente le nostre emissioni.
"Sapevamo di avere la responsabilità di cambiare i nostri materiali", afferma Isabel Torres, Footwear Materials Developer, in riferimento alla linea di prodotti Nike Air Max. "È come chiudere l'acqua quando ti lavi i denti: è una cosa sensata".
Ma anche i cambiamenti di buon senso possono essere difficili senza le informazioni giuste. Ed è qui che entrano in gioco i dati.
"Un ruolo dei dati è quello di aiutare i designer a dare vita alla loro visione", afferma Nina Watkins, che fa parte di un team di analisti dei dati che offre ai designer gli strumenti per prendere decisioni migliori sui materiali. Come avviene tutto questo?
I progressi nel design sostenibile sono possibili grazie ad analisti dei dati come Nina Watkins, ritratta nella foto sopra.
Soppesare le opzioni
Sono proprio le figure professionali come quella di Nina a misurare il contenuto riciclato.
"Il calcolo è essenzialmente semplice algebra", afferma Nina. "Ma ci vuole un grande lavoro di squadra per far sì che questo accada." La difficoltà più grande è tenere traccia del contenuto riciclato di ogni componente da ogni fornitore: un compito non da poco.
"Si trattava di un processo del tutto nuovo, per cui capivamo le cose man mano che andavamo avanti", continua. "All'inizio, pesavo fisicamente ogni singolo componente della scarpa su una bilancia da cucina".
Per stabilire il contenuto riciclato di una scarpa, Nina ha utilizzato una bilancia da cucina per pesare ciascun componente.
Come misurare il contenuto riciclato di una scarpa:
- Prendi la percentuale di contenuto riciclato di ciascun componente.
- Moltiplica per il peso del componente per ottenere il peso riciclato del componente.
- Somma i pesi riciclati (x decine di parti della scarpa).
- Dividi il peso totale riciclato per il peso totale del prodotto finito delle scarpe.
- Numero finale = percentuale di contenuto riciclato per peso per un paio di scarpe. Fatto!
"Ora, con l'aiuto eccezionale dei nostri partner di fabbrica, siamo riusciti a scalare questa metodologia originale", afferma Nina. "I nostri partner non solo fabbricano le scarpe, ma pesano meticolosamente ogni componente prima di ogni campionatura".
Il flusso di dati ridimensionato consente ai designer Nike di disporre di informazioni essenziali sui materiali a loro disposizione, sia che si tratti di sviluppare nuove scarpe o di reinventare i design classici.
Grace (a sinistra) e Isabel utilizzano i dati per prendere decisioni di design informate.
Dati in azione
Un esempio di questo processo decisionale basato sui dati è la sottile trasformazione delle scarpe Nike Air Max 90, 95 e 97 da donna.
"Queste scarpe sono delle icone", afferma Grace Lee, Senior Materials Designer. "Ma per Nike l'innovazione è tutto, così come la ricerca di nuovi modi di migliorare i prodotti. In questo caso, sapevamo di poter modificare queste scarpe in modo da utilizzare più materiali riciclati".
Il loro obiettivo era aggiornare le scarpe principali della linea Air Max, una delle più amate di Nike.
Grace Lee, Senior Materials Designer, confronta le palette dei materiali.
Hanno chiamato il progetto Better Essentials. "Better" perché l'obiettivo era quello di avere più materiali riciclati rispetto agli originali. "Essential" perché la versione in chiave sostenibile non poteva togliere nulla alla celebre versione originale.
"Abbiamo messo una cura maniacale nei dettagli: la sensazione, l'odore, il tocco, tutto", afferma Negin Mani, Product Line Manager. "Lo abbiamo fatto per offrire ai fan Nike lo stesso prodotto, ma con un impatto ambientale ridotto grazie all'utilizzo di materiali riciclati".
Esempi del prodotto finale del progetto Better Essentials: scarpe Nike Air Max 95 realizzate con contenuti riciclati per almeno il 20% del loro peso.
Composizione del design
Alla fine, disporre di dati e strumenti analitici ha consentito al team di fare scelte innovative in fatto di materiali: ogni dettaglio è stato aggiornato, dai lacci al rivestimento passando per l'intersuola, utilizzando alternative riciclate e a più basso impatto.
Il risultato: scarpe realizzate in materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso.
Ma questa trasformazione non vuole essere uno stravolgimento. I fan di Air Max non dovrebbero riuscire a notare il cambiamento dei materiali.
Il team è riuscito nell'intento?
"Sono un'esperta di materiali e non noto la differenza tra i materiali originali e quelli sostenibili", afferma Grace.
Sembra un gran bel risultato.
Per saperne di più: visita il sito Nike.com/Sustainability per seguire ogni fase del nostro percorso e scoprire nuovi modi per contribuire alla missione Move to Zero e azzerare insieme le emissioni di carbonio e gli sprechi.
Fotografia: Ariel Fisher
Testo: Sallie Stacker
Presentato da Move to Zero, il percorso di Nike verso l'annullamento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per proteggere il futuro dello sport.
Se vuoi fare la differenza attraverso il design dei prodotti, i materiali sono un ottimo punto di partenza.
Circa il 70% dell'impatto ambientale di Nike proviene dai materiali. Di conseguenza, anche delle piccole modifiche possono ridurre sensibilmente le nostre emissioni.
"Sapevamo di avere la responsabilità di cambiare i nostri materiali", afferma Isabel Torres, Footwear Materials Developer, in riferimento alla linea di prodotti Nike Air Max. "È come chiudere l'acqua quando ti lavi i denti: è una cosa sensata".
Ma anche i cambiamenti di buon senso possono essere difficili senza le informazioni giuste. Ed è qui che entrano in gioco i dati.
"Un ruolo dei dati è quello di aiutare i designer a dare vita alla loro visione", afferma Nina Watkins, che fa parte di un team di analisti dei dati che offre ai designer gli strumenti per prendere decisioni migliori sui materiali. Come avviene tutto questo?
I progressi nel design sostenibile sono possibili grazie ad analisti dei dati come Nina Watkins, ritratta nella foto sopra. Per
stabilire il contenuto riciclato di una scarpa, Nina ha utilizzato una bilancia da cucina per pesare ciascun componente.
Soppesare le opzioni
Sono proprio le figure professionali come quella di Nina a misurare il contenuto riciclato.
"Il calcolo è essenzialmente semplice algebra", afferma Nina. "Ma ci vuole un grande lavoro di squadra per far sì che questo accada." La difficoltà più grande è tenere traccia del contenuto riciclato di ogni componente da ogni fornitore: un compito non da poco.
"Si trattava di un processo del tutto nuovo, per cui capivamo le cose man mano che andavamo avanti", continua. "All'inizio, pesavo fisicamente ogni singolo componente della scarpa su una bilancia da cucina".
Grace (a sinistra), Negin (al centro) e Isabel utilizzano i dati per prendere decisioni di design informate e scegliere i
materiali più sostenibili in assoluto.
Come misurare il contenuto riciclato di una scarpa:
- Prendi la percentuale di contenuto riciclato di ciascun componente.
- Moltiplica per il peso del componente per ottenere il peso riciclato del componente.
- Somma i pesi riciclati (x decine di parti della scarpa).
- Dividi il peso totale riciclato per il peso totale del prodotto finito delle scarpe.
- Numero finale = percentuale di contenuto riciclato per peso per un paio di scarpe. Fatto!
"Ora, con l'aiuto eccezionale dei nostri partner di fabbrica, siamo riusciti a scalare questa metodologia originale", afferma Nina. "I nostri partner non solo fabbricano le scarpe, ma pesano meticolosamente ogni componente prima di ogni campionatura".
Il flusso di dati ridimensionato consente ai designer Nike di disporre di informazioni essenziali sui materiali a loro disposizione, sia che si tratti di sviluppare nuove scarpe o di reinventare i design classici.
Dati in azione
Un esempio di questo processo decisionale basato sui dati è la sottile trasformazione delle scarpe Nike Air Max 90, 95 e 97 da donna.
"Queste scarpe sono delle icone", afferma Grace Lee, Senior Materials Designer. "Ma per Nike l'innovazione è tutto, così come la ricerca di nuovi modi di migliorare i prodotti. In questo caso, sapevamo di poter modificare queste scarpe in modo da utilizzare più materiali riciclati".
Il loro obiettivo era aggiornare le scarpe principali della linea Air Max, una delle più amate di Nike.
"Sapevamo di poter rinnovare le scarpe in modo da utilizzare materiali più sostenibili", afferma Grace Lee, Materials Designer, raffigurata qui in foto.
Hanno chiamato il progetto Better Essentials. "Better" perché l'obiettivo era quello di avere più materiali riciclati rispetto agli originali. "Essential" perché la versione in chiave sostenibile non poteva togliere nulla alla celebre versione originale.
"Abbiamo messo una cura maniacale nei dettagli: la sensazione, l'odore, il tocco, tutto", afferma Negin Mani, Product Line Manager. "Lo abbiamo fatto per offrire ai fan Nike lo stesso prodotto, ma con un impatto ambientale ridotto grazie all'utilizzo di materiali riciclati".
Isabel Torres (a sinistra), Footwear Materials Developer al lavoro. Esempi del
prodotto finale del progetto Better Essentials (a destra).
Composizione del design
Alla fine, disporre di dati e strumenti analitici ha consentito al team di fare scelte innovative in fatto di materiali: ogni dettaglio è stato aggiornato, dai lacci al rivestimento passando per l'intersuola, utilizzando alternative riciclate e a più basso impatto.
Il risultato: scarpe realizzate in materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso.
Ma questa trasformazione non vuole essere uno stravolgimento. I fan di Air Max non dovrebbero riuscire a notare il cambiamento dei materiali.
Il team è riuscito nell'intento?
"Sono un'esperta di materiali e non noto la differenza tra i materiali originali e quelli sostenibili", afferma Grace.
Sembra un gran bel risultato.
Per saperne di più: visita il sito Nike.com/Sustainability per seguire ogni fase del nostro percorso e scoprire nuovi modi per contribuire alla missione Move to Zero e azzerare insieme le emissioni di carbonio e gli sprechi.
Fotografia: Ariel Fisher
Testo: Sallie Stacker