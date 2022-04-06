Realizzare Nike Air con il riciclo interno

Com'è fatta l'ammortizzazione Air? Sono due i componenti principali: il primo è il poliuretano termoplastico (TPU), un tipo di plastica apprezzato per la sua robustezza e la sua capacità di riciclaggio.



"Anche se il TPU non è riciclabile all'infinito, nell'ambito del nostro processo riusciamo a riciclarlo più volte", afferma Makely Lyon, responsabile del programma di sostenibilità. Grazie a decenni di pratica, abbiamo ridefinito il nostro processo per riciclare e riutilizzare molti scarti che altrimenti verrebbero sprecati.



Questo tipo di TPU è utilizzato per la struttura dell'unità Air che viene successivamente riempita con il secondo ingrediente principale: il gas. Potrà sembrare strano, ma sapevi che l'aria che respiriamo è costituita da un mix di gas? Ecco, anche Nike Air contiene dei gas. Agli inizi utilizzavamo un gas chiamato esafluoruro di zolfo (SF6), che non era molto ecologico.