One Box di Nike dimezza gli imballaggi

Questo significa che One Box sostituirà tutte le attuali scatole da scarpe? No, almeno non subito. Quest'anno ne saranno spedite milioni, e tale numero potrà crescere solo grazie a test e migliorie mirate. "Anche se ci muoviamo su grandi numeri, è ancora un progetto pilota", spiega Erica. "È possibile che One Box cambi nel tempo per come si presenta, per l'utilizzo che ne viene fatto e per il numero di scatole che possiamo risparmiare".



E proprio come Space Hippie ha ispirato questo contenitore rivoluzionario, One Box sta facendo nascere nuove idee per modificare altre abitudini di imballaggio. Ad esempio, riducendo la quantità di carta utilizzata per riempire le punte delle scarpe o eliminando i sacchetti di plastica che racchiudono i singoli capi di abbigliamento.



Rich nota che l'iniziativa fa parte di un contesto ancora più grande: la volontà generalizzata di Nike di ridurre gli imballaggi dei prodotti, un impegno in continua evoluzione.