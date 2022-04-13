One Box di Nike dimezza gli imballaggi

Rich e il suo team hanno svolto una serie di prove strutturali, come test di schiacciamento che hanno sottoposto la scatola a svariati urti, per assicurarsi che sarebbe arrivata indenne fino alla consegna. Questi test hanno aiutato il team a costruire un contenitore ancora più robusto e hanno dimostrato che il progetto poteva funzionare anche su scala più ampia.



Il risultato di sognare e testare in grande? Nike One Box. Il suo attuale design è adatto a quasi tutti i modelli prodotti da Nike. E, sebbene possa apparire diversa dalla scatola iniziale, il suo scopo rimane lo stesso: ridurre gli sprechi.



Spedire le scarpe direttamente nella loro scatola eliminando il contenitore esterno (più tutto l'imballaggio supplementare) è un ulteriore passo avanti.