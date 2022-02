I pantaloni di fleece in microfibra a doppia spazzolatura della collezione Nike Therma-FIT sono ideali per assicurare tepore e comfort quando le temperature sono particolarmente rigide. Sono studiati per essere leggeri ma isolanti, così da permetterti restare in attività anche se fa freddo, e senza il peso dei tessuti ingombranti. Alcuni modelli Therma-FIT sono proposti con finitura trapuntata per darti calore e traspirabilità.I pantaloni jogger Nike Therma-FIT sono disponibili in tantissimi colori e in modelli dal taglio affusolato o più larghi. Troverai anche quelli realizzati con materiali sostenibili, come poliestere riciclato e cotone biologico. Per tenerti ancora più al caldo, Nike ti propone una selezione di felpe con cappuccio Therma-FIT che potrai abbinare a un paio di scarpe da running invernali , per completare il look.