I benefici del trekking secondo gli esperti

Fare un'escursione, ad esempio in un bosco, non è solo un ottimo modo per ammirare la natura: offre notevoli vantaggi anche a livello fisico e mentale.

In una ricerca pubblicata nel 2018 sull'American Journal of Lifestyle Medicine, infatti, si consiglia ai medici di proporre il trekking come soluzione per soddisfare le linee guida sull'attività fisica e contrastare i disturbi legati a uno stile di vita sedentario, responsabili dell'aumento dei tassi di mortalità. Oltre a offrire vantaggi immediati a livello fisico, il trekking migliora le condizioni fisiche e mentali sul lungo termine, riducendo ad esempio il rischio di malattie cardiovascolari e i livelli di stress.

Secondo Rand McClain, osteopata, il trekking è considerato una forma di esercizio aerobico a bassa intensità. Gli allenamenti a bassa intensità hanno un impatto cardiovascolare più basso rispetto a quelli ad alta intensità e comportano una minore sollecitazione dei muscoli. Ogni escursione ha un livello di difficoltà diverso, perciò se vuoi provare un allenamento più intenso puoi cercare un percorso più difficile. In parole semplici, maggiore è l'intensità, maggiore sarà l'impatto a livello fisico.

"Unisci escursioni più intense a sessioni di recupero attivo, durante le quali un'intensità molto moderata, a differenza del riposo completo, favorisce il recupero cellulare", consiglia Rand McClain.

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Sebbene gli esperti ritengano che il trekking sia un'attività a minore intensità rispetto ad altre forme di esercizio, offre comunque numerosi vantaggi per la salute. Gli esperti affermano anche che, prima di un'escursione, occorre riscaldarsi e prepararsi adeguatamente per proteggere i muscoli e le articolazioni.

Ecco i vantaggi che puoi ottenere facendo trekking.