Come abbinare i pantaloni jogger per il lavoro

Se lavori da casa, l'outfit per la giornata lavorativa potrebbe non essere poi molto diverso da ciò che indossi quando ti rilassi sul divano o leggi un buon libro. E sebbene la felpa dei tempi dell'università sia strettamente riservata alle serate film, e il blazer portafortuna alle riunioni importanti, sono i capi intermedi che possono accompagnarti con disinvoltura in ogni momento della giornata. Ed è qui che entrano in gioco i jogger.

Abbinarli nel modo giusto può fare davvero la differenza. Per lavorare qualche ora al computer al bar o incontrare un collega per pranzo, il giusto paio di jogger può essere un'alternativa ai jeans più che adeguata (oltre che comoda).

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Il segreto è trovare jogger dalla vestibilità su misura e con dettagli raffinati: sono piccoli accorgimenti per evitare l'effetto "pantalone del pigiama", rendendoli l'ideale per una riunione di lavoro. Abbinali a top, giacche e sneakers che indossi abitualmente per il lavoro o in altre occasioni più formali. Dopotutto, una camicia o un paio di sneakers bianche e immacolate possono contribuire a dare quel tocco di classe al tuo outfit.