Le migliori idee regalo Nike per chi pratica sci e snowboard

Un paio di calze ammortizzate di media lunghezza può fare la differenza quando si trascorrono lunghe giornate in montagna. E con un paio di calze Nike (o due) non puoi sbagliare, soprattutto se cerchi piccole idee regalo.

Le opzioni della collezione Dri-FIT sono perfette come calze da sci. Realizzate con vari tessuti traspiranti che mantengono i piedi caldi e asciutti e regalano comfort, saranno sicuramente apprezzate da chi le riceve quando scenderà in pista. Inoltre, sono studiate per avvolgere il tallone e rimanere in posizione all'interno dello scarpone da sci.

Se ti sembra poco, aggiungi anche qualche altro articolo adatto a chi scia, come una custodia termica per smartphone o una tazza isolante.