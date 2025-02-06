Sei consigli per creare outfit Nike confortevoli per ogni atleta
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Pensata per un comfort che dura tutto il giorno, la collezione Nike 24.7 offre versatilità a chi sta sempre in movimento.
I capi sportivi dal comfort elevato rappresentano il connubio perfetto tra prestazioni e stile quotidiano, e sono la scelta ideale per l'atleta che vive in modo dinamico. La collezione 24.7 di Nike vanta un esclusivo assortimento di capi informali ma d'impatto, realizzati con materiali innovativi e confortevoli, come ImpossiblySoft, un morbido tessuto liscio a doppia maglia, e PerfectStretch, un materiale flessibile e su misura che segue ogni tuo movimento.
Il guardaroba ideale in termini di comfort dovrebbe includere sei capi essenziali, da abbinare in modi diversi per look raffinati e confortevoli che rispecchiano il tuo stile di vita attivo.
Una volta individuati i capi della collezione Nike 24.7 che fanno per te, segui questi sei preziosi consigli e dai vita a outfit esclusivi all'insegna del comfort, perfetti per chi è sempre in movimento.
1. Palette di colori e proporzioni
Valorizza il tuo outfit giocando con la vestibilità e i colori. I colori neutri e versatili della collezione Nike 24.7, che spaziano dal marrone chiaro al carbone, sono la scelta vincente per un look di classe. Considera la felpa ImpossiblySoft con zip a metà lunghezza in un'esclusiva tonalità neutra, che puoi indossare con i pantaloni chino PerfectStretch per un look equilibrato a tinta unita. Fai colpo giocando con le proporzioni: sfoggia una maglia slim fit con un paio di pantaloni a gamba larga, oppure unisci a una maglia oversize un bel paio di pantaloni jogger dalla vestibilità su misura.
Come tocco finale, indossa un paio di sneakers a taglio alto, calze lunghe e borsa a tracolla. E se vuoi rendere il tuo outfit ancora più ricercato, aggiungi una giacca o uno smanicato strutturati.
2. Punta sulla versatilità
Per creare un guardaroba versatile, hai bisogno di capi che abbiano un grande potenziale, proprio come te. I must-have della collezione Nike 24.7, come i pantaloni a gamba larga PerfectStretch e i pantaloni jogger ImpossiblySoft, sono una scelta vincente sia per una mattinata attiva che per una serata informale. Scegli capi diversi per funzioni diverse: se con una camicia button down su misura aggiungerai eleganza al tuo look, con una felpa leggera con cappuccio potrai puntare sulla praticità. Inoltre, se coniughi silhouette e tessuti differenti, sfoggerai outfit adatti sia per sbrigare commissioni che per allenarti o passare qualche ora in compagnia. Un paio di sneakers a tinta unita o una borsa a tracolla sportiva contribuiscono a completare il tuo ensemble e a esaltare il tuo stile.
3. Abbinamenti vincenti
Chi lavora da casa, viaggia o esce per fare semplicemente un giro può ricorrere a un set coordinato per un look all'insegna della praticità: la felpa a girocollo ImpossiblySoft abbinata a pantaloni jogger coordinati della collezione 24.7 è la scelta più pratica per un raffinato outfit monocromatico dall'appeal ricercato ma gradevolmente rilassato. Metti ancora più in risalto questa combinazione di capi sportivi con sneakers in tinta unita, un classico cappello da baseball e occhiali da sole rettangolari.
4. Aggiungi uno strato su misura
Un paio di leggings neri o comodi pantaloni jogger sono capi fondamentali per il tuo guardaroba, sia per allenarti che per sfoggiare uno stile classico. Per valorizzarne il look, indossali con la maglia ImpossiblySoft con zip a metà lunghezza da uomo o con la camicia in tessuto PerfectStretch da donna della collezione Nike 24.7. Anche una giacca strutturata è un tocco chic per un outfit adatto a ogni occasione, soprattutto se la indossi con un paio di leggings capri e una t-shirt corta e aderente. Completa il tuo look con sneakers stilose a taglio basso e una borsa in nylon per un look da città pronto a tutto. Questo abbinamento è perfetto per le commissioni veloci o per un'uscita in compagnia che richiede un tocco di eleganza.
5. Fit ampio (per le gambe)
I pantaloni a gamba larga sono tornati alla ribalta, e il modello PerfectStretch della collezione 24.7 offre un'esclusiva rivisitazione di questo trend. I pantaloni tuta sono indubbiamente un pezzo forte dell'abbigliamento sportivo, ma quelli a gamba larga aggiungono un tono nostalgico alla silhouette del tuo outfit. Se sei alla ricerca di qualcosa di più grintoso, abbina una canotta o una maglia con stampa a contrasto, e completa il tutto con sneakers classiche e un marsupio sportivo. Questo outfit rappresenta l'equilibrio perfetto tra comfort rilassato e stile raffinato, la scelta vincente per le uscite informali.
6. Cambia le scarpe
Per passare da un outfit da allenamento al comfort per tutti i giorni, ti basta cambiare al volo il tipo di scarpe che indossi. Sfila le sneakers ad alte prestazioni e passa a un modello chunky in pelle scamosciata per guadagnare subito in stile. Completa il look con accessori pratici, come una giacca a vento oversize e una borsa tote.
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