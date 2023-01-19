I migliori jogger da uomo e da donna Nike

I pantaloni jogger Nike realizzati con materiali sostenibili sono ideali per atleti e atlete che desiderano capi di abbigliamento di alta qualità prodotti in modo sostenibile. Questi pantaloni tuta sono realizzati almeno per il 50% in materiali riciclati o biologici.

I pantaloni jogger della linea Nike Forward, ad esempio, presentano strati di tessuto ultrasottili e lavorati con agugliatura creati utilizzando in media il 75% in meno di carbonio rispetto al tradizionale fleece in maglia. Questi materiali rappresentano l'ultima innovazione di Nike nell'abbigliamento e sono presenti sia nei pantaloni jogger sia nelle felpe della nuova collezione Nike Forward.

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