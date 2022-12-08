Bere il succo di sottaceti fa bene? Una dietologa qualificata spiega i suoi potenziali benefici

Il liquido dei sottaceti fa bene alla salute? Una dietologa certificata illustra i potenziali benefici
Alimentazione
Un dietologa certificata dirime la questione dell'efficacia del liquido dei sottaceti come rimedio contro i crampi muscolari.
Recupero ottimale, ma anche energia, concentrazione, metabolismo e umore eccellente sono tutti fattori che traggono beneficio da una idratazione adeguata. A parte l'acqua, esistono diverse bevande ricche di elettroliti che puoi assumere per reidratarti. Tuttavia, una di queste probabilmente non l'hai ancora provata: il liquido dei sottaceti.
Al momento, i supermercati non offrono molta scelta di bevande del genere pensate per il recupero degli atleti, e ciò significa che dovrai bere il succo dei sottaceti direttamente dal barattolo. Sebbene dopo un allenamento, l'idea di sorseggiare questo liquido salato e aspro possa sembrare tutto fuorché dissetante, alcuni atleti e atlete giurano il contrario. C'è chi sostiene, infatti, che la bevanda riesca a contrastare o alleviare i crampi muscolari provocati dall'attività fisica. Le testimonianze di chi afferma che il liquido dei sottaceti attenui i crampi (probabilmente dovuti alla disidratazione) sono un buon punto di partenza, ma servono altri studi per stabilire se questo succo sia realmente un'opzione valida da suggerire agli atleti.
Il liquido dei sottaceti aiuta a prevenire i crampi muscolari?
Le ricerche condotte non sono sufficienti per stabilire se il succo dei sottaceti possa aiutarti ad alleviare i crampi muscolari o a reidratarti. L'ipotesi di fondo è basata sulla composizione di questo liquido, ricco di sodio e aceto. Durante un allenamento, con il sudore perdiamo anche sodio. Perciò, è importante reintegrare gli elettroliti per evitare crampi muscolari e disidratazione.
In uno studio clinico controllato randomizzato, pubblicato in un numero del Journal of Athletic Training del 2009, sono stati esaminati i cambiamenti elettrolitici nel sangue dopo l'assunzione di tre liquidi diversi: liquido di conservazione dei sottaceti, acqua e una comune soluzione di carboidrati ed elettroliti. Lo studio ha analizzato un piccolo campione di nove uomini, ma i ricercatori hanno riscontrato l'assenza di differenze significative nella concentrazione di elettroliti nelle diverse bevande.
Nel 2010, un articolo di ricerca pubblicato sul Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise ha esaminato l'efficacia del liquido dei sottaceti nel ridurre la durata dei crampi muscolari. In questo studio su piccola scala (anche in questo caso, solo nove partecipanti), sono stati indotti crampi muscolari in nove uomini in deficit di liquidi. Dopo la stimolazione nervosa e l'insorgere di crampi muscolari, i partecipanti hanno consumato una piccola quantità di liquido dei sottaceti o di acqua deionizzata (acqua senza ioni).
Dallo studio è emerso che il liquido dei sottaceti ha abbreviato la durata dei crampi rispetto all'acqua e ne ha ridotto l'intensità più velocemente rispetto a quando è stata assunta solo acqua o non è stato assunto alcun liquido. L'aspetto interessante era che i cambiamenti nei livelli degli elettroliti non erano significativi, per cui probabilmente non erano gli elettroliti presenti nel liquido dei sottaceti ad avere effetto sui crampi muscolari.
Se la minor durata dei crampi muscolari non era da imputare agli elettroliti, per i ricercatori doveva esserci un altro meccanismo a entrare in azione. In quello stesso articolo di ricerca del 2010, è stato ipotizzato che l'effetto del liquido dei sottaceti sui crampi muscolari fosse dovuto al suo contenuto di acido acetico (aceto). Anche se la ricerca a sostegno di questa tesi è ancora insufficiente, si pensa che il sapore aspro dell'acido acetico stimoli i recettori del sistema nervoso localizzati nella parte posteriore della gola. Questa reazione, in teoria, innesca un riflesso che aumenta la cosiddetta attività dei neurotrasmettitori inibitori. I neurotrasmettitori inibitori impediscono la trasmissione delle informazioni (ad esempio, quelle che inducono una cellula muscolare a contrarsi) attraverso il sistema nervoso. Inibendo l'attività dei neurotrasmettitori, i crampi muscolari si riducono.
Il liquido dei sottaceti fa bene alla salute?
Sebbene la scienza non sia ancora in grado di confermare l'effettiva efficacia del liquido dei sottaceti sui crampi muscolari, per chi fa sport e vuole provare non ci sono controindicazioni, a condizione che non ne assuma più di un millilitro circa per chilogrammo di peso corporeo. Ad esempio, una persona adulta di 68,2 kg potrebbe assumere circa 68 millilitri di liquido dei sottaceti. È importante tenere presente che i benefici offerti dal liquido dei sottaceti sono principalmente dovuti alla sua capacità di alleviare i crampi muscolari (grazie all'aceto) e non al suo contenuto di elettroliti.
Se l'obiettivo principale è alleviare i crampi muscolari, il liquido dei sottaceti può tornare utile, così come altri tipi di salamoia a base di aceto, ad esempio il liquido di conservazione dei kimchi o dei crauti. Per quanto riguarda la reidratazione, dagli articoli di ricerca menzionati in precedenza è emerso che il liquido dei sottaceti non è più efficace rispetto all'acqua.
È importante ribadire che il liquido dei sottaceti è ricco di sodio, pertanto i soggetti che soffrono di ipertensione dovrebbero assumerne solo una quantità minima. Inoltre, chi soffre di disturbi gastrointestinali o di sindrome dell'intestino irritabile potrebbe aggravare queste condizioni a causa dell'aceto contenuto nel liquido dei sottaceti.
Consigli per mantenere una giusta idratazione
Se desideri prevenire la disidratazione, hai mille diverse possibilità. Secondo la National Academy of Medicine, un uomo adulto dovrebbe bere circa 13 bicchieri d'acqua al giorno, e una donna quasi nove, considerando circa 230 ml per bicchiere. Naturalmente, questo fabbisogno aumenta per gli atleti che praticano un'attività fisica che comporta un'intensa sudorazione. È necessario essere sempre idratati per prevenire la disidratazione e i sintomi correlati, come i crampi muscolari.
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In generale, il modo migliore per consumare una quantità sufficiente di liquidi è assicurarsi che il gusto sia gradevole. Se bere l'acqua non ti entusiasma, prova ad aggiungere un frutto (come una fetta di limone o di lime) per renderla più gustosa. Un altro modo per rendere l'acqua più gradevole è congelare frutta fresca in vaschette per cubetti di ghiaccio e usare tali cubetti per aromatizzare l'acqua. Le tisane contribuiscono a soddisfare il fabbisogno giornaliero di liquidi, così come l'acqua gassata. Se pratichi sport o vivi dove fa caldo, potresti consumare una bevanda sportiva o acqua di cocco per reintegrare adeguatamente gli elettroliti.
Per concludere
In fin dei conti, il liquido dei sottaceti non fa male, ma probabilmente non fa nemmeno tanto bene. Prove aneddotiche e pochissime ricerche suggeriscono che contribuisca ad alleviare i crampi muscolari, ma, a parte questo, non è più idratante dell'acqua.
Testi a cura di Sydney Greene, M.S., dietista e nutrizionista certificata.