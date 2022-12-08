Bere il succo di sottaceti fa bene? Una dietologa qualificata spiega i suoi potenziali benefici

Le ricerche condotte non sono sufficienti per stabilire se il succo dei sottaceti possa aiutarti ad alleviare i crampi muscolari o a reidratarti. L'ipotesi di fondo è basata sulla composizione di questo liquido, ricco di sodio e aceto. Durante un allenamento, con il sudore perdiamo anche sodio. Perciò, è importante reintegrare gli elettroliti per evitare crampi muscolari e disidratazione.

In uno studio clinico controllato randomizzato, pubblicato in un numero del Journal of Athletic Training del 2009, sono stati esaminati i cambiamenti elettrolitici nel sangue dopo l'assunzione di tre liquidi diversi: liquido di conservazione dei sottaceti, acqua e una comune soluzione di carboidrati ed elettroliti. Lo studio ha analizzato un piccolo campione di nove uomini, ma i ricercatori hanno riscontrato l'assenza di differenze significative nella concentrazione di elettroliti nelle diverse bevande.

Nel 2010, un articolo di ricerca pubblicato sul Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise ha esaminato l'efficacia del liquido dei sottaceti nel ridurre la durata dei crampi muscolari. In questo studio su piccola scala (anche in questo caso, solo nove partecipanti), sono stati indotti crampi muscolari in nove uomini in deficit di liquidi. Dopo la stimolazione nervosa e l'insorgere di crampi muscolari, i partecipanti hanno consumato una piccola quantità di liquido dei sottaceti o di acqua deionizzata (acqua senza ioni).

Dallo studio è emerso che il liquido dei sottaceti ha abbreviato la durata dei crampi rispetto all'acqua e ne ha ridotto l'intensità più velocemente rispetto a quando è stata assunta solo acqua o non è stato assunto alcun liquido. L'aspetto interessante era che i cambiamenti nei livelli degli elettroliti non erano significativi, per cui probabilmente non erano gli elettroliti presenti nel liquido dei sottaceti ad avere effetto sui crampi muscolari.

Se la minor durata dei crampi muscolari non era da imputare agli elettroliti, per i ricercatori doveva esserci un altro meccanismo a entrare in azione. In quello stesso articolo di ricerca del 2010, è stato ipotizzato che l'effetto del liquido dei sottaceti sui crampi muscolari fosse dovuto al suo contenuto di acido acetico (aceto). Anche se la ricerca a sostegno di questa tesi è ancora insufficiente, si pensa che il sapore aspro dell'acido acetico stimoli i recettori del sistema nervoso localizzati nella parte posteriore della gola. Questa reazione, in teoria, innesca un riflesso che aumenta la cosiddetta attività dei neurotrasmettitori inibitori. I neurotrasmettitori inibitori impediscono la trasmissione delle informazioni (ad esempio, quelle che inducono una cellula muscolare a contrarsi) attraverso il sistema nervoso. Inibendo l'attività dei neurotrasmettitori, i crampi muscolari si riducono.