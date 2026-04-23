Nike SB Air Force 1: una scarpa da skateboard ispirata a una silhouette iconica

Nike SB Air Force 1: una scarpa da skateboard basata su una silhouette iconica
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Si può fare skate con Air Force 1? Nike SB Air Force 1 è progettata specificamente per lo skateboard ed è caratterizzata da boardfeel, protezione dagli urti e aderenza integrati.
Punti chiave
- Nike SB Air Force 1 reinventa la classica Air Force 1: una grande innovazione che unisce calzata specializzata e stile iconico in una nuova silhouette pensata per lo skate.
- Testata dal team Nike SB, questa scarpa combina il look della classica silhouette a taglio basso di Air Force 1 con soluzioni innovative e tecnologiche specifiche per lo skate.
- Unità Air nel tallone per la protezione dagli urti, intersuola più bassa per un migliore boardfeel, motivo del battistrada di Air Force 1 modificato per un'aderenza e una flessibilità ottimali: questa scarpa offre il mix perfetto tra stile e performance.
- Nike SB Air Force 1 sarà disponibile in Light Orewood Brown presso negozi di skate selezionati dal 17 aprile 2026 e su SNKRS dal 21 aprile 2026. Altre colorway ed edizioni speciali arriveranno nel corso dell'anno.
La nuova era delle scarpe da skateboard è arrivata. Nike presenta Nike SB Air Force 1: il nuovo Graal delle scarpe da skateboard che reinventa la classica Air Force 1, unendo calzata specializzata e stile iconico in una nuova silhouette pensata per lo skate.
Nike SB Air Force 1 sarà disponibile in Light Orewood Brown presso negozi di skate selezionati dal 17 aprile 2026 e su SNKRS dal 21 aprile 2026. Altre colorway ed edizioni speciali arriveranno nel corso dell'anno.
Quali sono le caratteristiche di Nike SB Air Force 1?
Questa scarpa combina il look della classica Air Force 1 a taglio basso con soluzioni innovative e tecnologiche specifiche per lo skate; è caratterizzata da un'unità Air nel tallone per la protezione dagli urti, un'intersuola più bassa per un migliore boardfeel e un battistrada con motivo a spina di pesce modificato per un'aderenza e una flessibilità ottimali.
Una linguetta imbottita rinforzata, fascette di supporto interne e pod avvolgenti nella fodera del collare donano stabilità sullo skateboard, che le scarpe siano allacciate o meno. Un profilo della punta rivisitato e cuciture al rovescio resistenti offrono il controllo necessario agli skater di ogni abilità.
Queste innovazioni sono state sviluppate grazie al feedback del team Nike SB, la cui analisi dei primi prototipi ha portato a un design comodo e ideale per lo skate, rimanendo fedele allo stile classico della silhouette originale.
"Dovevamo trovare il giusto equilibrio tra soddisfare le aspettative degli skater e rendere omaggio a un'icona", ha detto Mau Rosillo, membro del team Color Design di Nike. "Il team di design ha studiato ogni elemento tecnico (l'intersuola, la suola, il battistrada e la tomaia) e l'ha integrato alla perfezione in Air Force 1. Se avessimo sacrificato uno di questi aspetti, non saremmo qui oggi".
Nike SB Air Force 1 e Air Force 1: qual è la differenza?
Sebbene Nike SB Air Force 1 abbia la stessa silhouette e lo stesso stile classico di Air Force 1 dal taglio basso, esistono alcune differenze essenziali tra le due scarpe.
Rispetto all'ammortizzazione di Air Force 1 standard, SB Air Force 1 ha un'intersuola più bassa per garantire il boardfeel. Che cos'è il boardfeel e perché è importante? Il boardfeel si riferisce al contatto tra i piedi dello skater e la parte superiore della tavola, che consente di percepire le vibrazioni del terreno. Anche il battistrada con motivo a spina di pesce modificato della scarpa, pensato per garantire l'aderenza, contribuisce al boardfeel.
Come indicato in precedenza, Nike SB Air Force 1 è dotata di un'unità Air nel tallone per la protezione dagli urti, di fascette di supporto interne e di pod avvolgenti per una maggiore stabilità durante l'uso, sia esso con le scarpe allacciate o meno, nonché di una linguetta imbottita rinforzata e di cuciture al rovescio per una maggiore resistenza: tutte queste caratteristiche la rendono una scarpa da skateboard migliore rispetto all'originale Air Force 1.
È possibile fare skate con le sneakers normali?
Forse ti stai chiedendo se le classiche Air Force 1 siano sufficientemente resistenti per fare skate e se sia possibile praticare questa disciplina con normali sneakers. Non è consigliabile, poiché esistono alcune differenze essenziali tra le scarpe da skateboard e le sneakers normali, che rendono le prime più adatte delle ultime a questo scopo.
Per cominciare, le sneakers normali non sono altrettanto resistenti. Le scarpe da skateboard sono realizzate appositamente con materiali resistenti, come la pelle scamosciata o la pelle, per affrontare ore di allenamento, cadute e trick.
Inoltre, le sneakers normali sono progettate per ottimizzare attività specifiche come la camminata, il running o il sollevamento pesi. La forma, l'imbottitura, le suole, il materiale, le cuciture e i lacci delle scarpe da skate sono pensati specificamente per lo skateboard.
Per chi è pensata Nike SB Air Force 1?
Nike SB Air Force 1 aggiunge un nuovo capitolo alla leggendaria storia di Air Force 1, che è stata introdotta nel 1982 come prima scarpa da basket con tecnologia Nike Air ed è sempre rimasta un'icona indiscussa, dentro e fuori dal campo.
Nike SB Air Force 1 è l'ultima novità per gli skater creata dal team Nike SB, fondato nel 2002 per unire l'innovazione di Nike e un profondo rispetto per la cultura skate. La scarpa è ideale per gli skater che desiderano il look della versione originale di Air Force 1 con prestazioni specifiche per lo skate, per i principianti che cercano una scarpa da skateboard comoda fin dal primo utilizzo, per gli appassionati di Nike SB che seguono la collezione del team e le nuove uscite e per i collezionisti di sneakers, che apprezzeranno le nuove colorway e le edizioni speciali della scarpa che usciranno nel corso dell'anno.
Il team Nike SB vanta una lunga storia di innovazione e collabora con gli skater per rivisitare e perfezionare scarpe come Nike SB Dunk, che offre una resistenza maggiore, un boardfeel migliore e una protezione dagli urti superiore.
Domande frequenti
Si può fare skate con Air Force 1?
Sebbene non sia consigliabile fare skate con il modello classico Air Force 1, creato come scarpa da basket, è possibile farlo con Nike SB Air Force 1. Nike SB Air Force 1 è progettata specificamente per lo skateboard e presenta caratteristiche come un'unità Air nel tallone per la protezione dagli urti, un'intersuola più bassa per un migliore boardfeel e un battistrada con motivo a spina di pesce modificato per un'aderenza e una flessibilità ottimali.
Come dovrebbero calzare le scarpe da skateboard?
Quando provi le scarpe da skateboard, per assicurarti che calzino bene, tra la punta delle dita e la parte anteriore della scarpa dovrebbe esserci un piccolo spazio, all'incirca della larghezza di un pollice. Le scarpe non dovrebbero stringere i piedi, ma non dovrebbero neanche essere così larghe da consentire al piede di scivolare fuori mentre fai skate ed esegui i tuoi trick.
Quali sono le caratteristiche di una buona scarpa da skateboard?
Una buona scarpa da skateboard dovrebbe essere resistente e proteggere i piedi in caso di cadute. Materiali come la pelle scamosciata o la pelle durano a lungo e resistono a ore di allenamento, trick e cadute.
Qual è la data del lancio di Nike SB Air Force 1?
Questa scarpa sarà disponibile per l'acquisto presso negozi di skateboard selezionati dal 17 aprile 2026 e su SNKRS dal 21 aprile 2026.