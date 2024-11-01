La storia di Nike Dunk

Ma come è nata davvero Dunk? Le popolari scarpe da basket Nike dell'epoca, come Legend del 1984, Terminator del 1985 e Jordan 1 del 1985 (nella foto sopra), si unirono per dare vita a Dunk. In effetti, Dunk è nata in tempi stretti: è stata progettata, sviluppata e prodotta nell'arco di sei settimane.

Dunk è stata abbandonata fino a quando gli skater (intorno agli anni Novanta) non l'hanno scoperta, a prezzi più economici, nei negozi di occasioni. Convenienza a parte, Dunk aveva il look e le funzionalità perfette per andare sullo skate e fare acrobazie.