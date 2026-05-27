Nike Air Works: scarpe Air Max stampate in 3D da otto città di tutto il mondo
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Con il programma inaugurale di maggio 2026, otto designer da tutto il mondo arrivano presso la sede di Nike WHQ per realizzare scarpe Air Max stampate in 3D a tiratura limitata. Ecco tutto ciò che devi sapere sule prossime novità in vista per l'Air Max Day 2027.
- Air Works è un programma di ricerca, sviluppo e design, la cui prima edizione si terrà a maggio 2026. L'evento riunirà singoli designer emergenti provenienti da otto città del mondo presso la sede centrale di Nike a Beaverton, in Oregon, per tre giorni di intenso apprendimento e tutoraggio insieme a designer e ingegneri Nike.
- L'obiettivo di Air Works è quello di sfruttare i 40 anni di innovazione Air di Nike per garantire che il futuro di Nike Air sia una collaborazione tra gli esperti Nike e chi indossa questa linea.
- Ogni designer svilupperà il proprio modello di Air Max stampato in 3D, creato in collaborazione con Zellerfeld Shope Company, che rifletterà la sua personalità e il suo stile individuali, rendendo al contempo omaggio alla sua cultura e alla sua community.
- Il programma culmina con il lancio del design Air Max in edizione limitata di ciascun partecipante ad Air Works, che verrà celebrato all'interno della propria community per tutto il prossimo anno, in vista dell'Air Max Day 2027.
Dal 1978, con l'introduzione della rivoluzionaria tecnologia di ammortizzazione Air di Nike e il debutto di Nike Tailwind, i designer hanno innovato l'iconico stile Nike Air Max e conquistato legioni di nuovi fan fedeli nelle comunità di tutto il mondo.
Ora Nike ha sviluppato un nuovo ed entusiasmante programma, Air Works, per ispirare la nuova generazione di design e innovazione di Air Max. Il primo programma globale di ricerca, sviluppo e design Air Max di Nike Sportswear, che si tiene dall'11 al 14 maggio 2026, riunisce otto designer emergenti provenienti da città di tutto il mondo presso il Philip H. Knight Campus di Nike a Beaverton, in Oregon.
"Air Works vuole celebrare l’impatto culturale di Air Max, e lo fa invitando un gruppo selezionato di menti creative provenienti da tutto il mondo a immaginare come potrebbe essere il futuro della linea", afferma Andy Caine, VP e Creative Director di Nike Sportswear. "È anche un'occasione per scoprire di più sulla storia, l'innovazione e l'ispirazione che stanno dietro Air Max, e per mettere in collegamento alcuni punti di vista esterni con gli strumenti, il talento e le competenze esclusivi di Nike. L'obiettivo? Ridefinire il significato che Air Max ha per questa generazione."
Imparando e lavorando direttamente al fianco dei designer di prodotto e degli ingegneri Nike, i designer emergenti provenienti da Pechino, Londra, Los Angeles, New York, Parigi, Shanghai, Seul e Tokyo riceveranno tutoraggio e acquisiranno conoscenze pratiche. Sfrutteranno i 40 anni di innovazione di Air Max per contribuire a plasmare nuove espressioni culturali di Air Max per le future generazioni di appassionati di scarpe interessati a lanci culturali in edizione limitata e per chi desidera scoprire la tecnologia delle scarpe Nike stampate in 3D.
Il programma di tre giorni sarà un'esperienza immersiva in tutto ciò che riguarda Air Max, con una collaborazione pratica tra i designer globali, i mentor interni e i collaboratori esterni. Inoltre, questa prima classe di designer Air Works acquisirà nuove conoscenze e prospettive grazie alle visite agli stabilimenti di produzione, ai laboratori di ricerca e agli studi di design di Nike, tra cui il centro Air Manufacturing Innovation di Nike, la struttura Nike Sport Research Lab, il Department of Nike Archives, il Blue Ribbon Studio e il Bowerman Footwear Lab.
A quel punto, i designer utilizzeranno le nuove intuizioni e conoscenze acquisite per sviluppare modelli unici di Air Max stampati in 3D, creati in collaborazione con Zellerfeld, che riflettono i loro stili e le loro personalità individuali e al contempo rendono omaggio alle loro comunità globali.
Dopo l'incontro di tre giorni, il programma Air Works raggiungerà il suo apice. Ciascun designer lancerà la propria versione in edizione limitata della scarpa, destinata ad amici e familiari, che verrà celebrata all'interno della propria comunità locale per tutto il prossimo anno, in vista dell'Air Max Day 2027, l'evento annuale di Nike che prevede il lancio degli ultimi modelli Air Max e il ritorno delle amate colorway.
Domande frequenti
Che cos'è Nike Air Works?
Air Works è il primo programma globale di ricerca, sviluppo e design Air Max di Nike Sportswear. Riunisce otto designer emergenti provenienti da tutto il mondo presso la sede centrale di Nike per tre giorni di apprendimento e tutoraggio insieme a designer e ingegneri di Nike.
Quando si svolge Nike Air Works?
Il programma si svolge dall'11 al 14 maggio 2026, con il successivo lancio delle scarpe nel corso dell'anno e fino a marzo 2027 (Air Max Day).
Le scarpe Nike Air Works sono disponibili per l'acquisto?
Le scarpe vengono lanciate in edizione limitata per amici e familiari all'interno delle comunità dei designer.