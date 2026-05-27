Nike Air Works: scarpe Air Max stampate in 3D da otto città di tutto il mondo

"Air Works vuole celebrare l’impatto culturale di Air Max, e lo fa invitando un gruppo selezionato di menti creative provenienti da tutto il mondo a immaginare come potrebbe essere il futuro della linea", afferma Andy Caine, VP e Creative Director di Nike Sportswear. "È anche un'occasione per scoprire di più sulla storia, l'innovazione e l'ispirazione che stanno dietro Air Max, e per mettere in collegamento alcuni punti di vista esterni con gli strumenti, il talento e le competenze esclusivi di Nike. L'obiettivo? Ridefinire il significato che Air Max ha per questa generazione."

Imparando e lavorando direttamente al fianco dei designer di prodotto e degli ingegneri Nike, i designer emergenti provenienti da Pechino, Londra, Los Angeles, New York, Parigi, Shanghai, Seul e Tokyo riceveranno tutoraggio e acquisiranno conoscenze pratiche. Sfrutteranno i 40 anni di innovazione di Air Max per contribuire a plasmare nuove espressioni culturali di Air Max per le future generazioni di appassionati di scarpe interessati a lanci culturali in edizione limitata e per chi desidera scoprire la tecnologia delle scarpe Nike stampate in 3D.

Il programma di tre giorni sarà un'esperienza immersiva in tutto ciò che riguarda Air Max, con una collaborazione pratica tra i designer globali, i mentor interni e i collaboratori esterni. Inoltre, questa prima classe di designer Air Works acquisirà nuove conoscenze e prospettive grazie alle visite agli stabilimenti di produzione, ai laboratori di ricerca e agli studi di design di Nike, tra cui il centro Air Manufacturing Innovation di Nike, la struttura Nike Sport Research Lab, il Department of Nike Archives, il Blue Ribbon Studio e il Bowerman Footwear Lab.