La storia di Nike Air Force 1

Nel 1985, la scarpa iniziò a guadagnare sempre più terreno anche con i look per tutti i giorni. A partire dalla fine dello stesso anno, Air Force 1 (insieme al modello Cortez) veniva venduta come parte del programma "Shoe of the Month" presso pochissimi negozi, in quantità e colorazioni limitate che andavano letteralmente a ruba. I rivenditori venivano selezionati con cura al fine di promuovere ulteriormente l'immagine da stile street della scarpa e del marchio. In genere, il "Shoe of the Month Club" proponeva un modello a taglio alto per l'inverno e uno a taglio basso con l'arrivo della bella stagione.

Quindi, come ha fatto AF1 a restare sulla cresta dell'onda rimanendo praticamente la stessa scarpa per tutti gli anni Ottanta e Novanta? Semplicissimo: con una strategia di marketing d'impatto e un prodotto persino migliore. E al di là di qualche originalissima pubblicità, Nike lasciò che fosse la scarpa stessa a conquistare il pubblico.