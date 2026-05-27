Come pulire le scarpe da calcio: una guida dettagliata per la pulizia, l'asciugatura e la cura
Cura dei prodotti
Pulisci le scarpe da calcio con tacchetti dopo ogni partita per farle durare più a lungo. Lavale a mano con detergente delicato e acqua tiepida, lasciale asciugare all'aria lontano dal calore diretto e lava i lacci separatamente. Questo articolo offre una guida completa per la cura delle scarpe da calcio Nike.
Forniture
- Detergente per bucato delicato
Accessori
- Spazzola morbida
- Utensile, come una spatola o un cacciavite (facoltativo)
- Ciotolina
- Panno
Le scarpe da calcio tendono a sporcarsi velocemente sul terreno di gioco. Per presentarti il giorno della partita con il tuo paio preferito come nuovo, è importante sapere come pulirle correttamente a casa.
Punti chiave
- Pulisci le scarpe da calcio con tacchetti il prima possibile dopo ogni partita o allenamento per evitare che lo sporco si depositi.
- Lavare solo a mano. Le lavatrici possono danneggiare le scarpe e potrebbero danneggiare la lavatrice stessa.
- Usa un detersivo per bucato delicato mescolato ad acqua calda. Evita sostanze chimiche aggressive o candeggina.
- Asciugale all'aria al chiuso, al riparo dalla luce diretta del sole, senza utilizzare il phon o l'asciugatrice. Il calore danneggia i materiali.
- Lava i lacci separatamente, a mano o, dopo averli inseriti in un sacchetto in mesh, in lavatrice con un ciclo a freddo per delicati. Non metterli mai nell'asciugatrice.
- Le scarpe da calcio devono essere completamente asciutte prima di essere indossate nuovamente o riposte in una borsa.
Come pulire le scarpe da calcio
- Rimuovi lo sporco superficiale subito dopo la partita. Sbatti la suola di una scarpa contro l'altra oppure aiutati con un bastoncino, una spatola o un cacciavite per eliminare i residui di sporcizia dalle suole e dai tacchetti.
- Togli i lacci. Mettili da parte per lavarli separatamente.
- Prepara una soluzione detergente miscelando una piccola quantità di detersivo per bucato delicato e acqua tiepida in una ciotolina.
- Spazzola le suole. Utilizza una spazzola morbida o uno spazzolino da denti con la soluzione detergente.
- Strofina le tomaie. Usa un panno umido e la soluzione detergente per rimuovere sporcizia e macchie.
- Risciacqua accuratamente. Rimuovi tutti i residui di sapone sia dalle suole che dalle tomaie.
- Lava i lacci. Lavali a mano con acqua e detersivo per piatti o, dopo averli inseriti in un sacchetto in mesh, in lavatrice con un ciclo a freddo per delicati. Lasciali asciugare esclusivamente all'aria.
- Lascia asciugare le scarpe da calcio all'aria al chiuso. Evita la luce diretta del sole e l'uso di phon o asciugatrice. Riempile di carta di giornale per assorbire l'umidità e mantenere la forma.
Come pulire le scarpe da calcio Nike Flyknit o Gripknit
Molte delle scarpe da calcio Nike sono dotate di tomaia in Flyknit e Gripknit, che offre una calzata stabile e aderente come una seconda pelle. Ne sono esempi la nuova Mercurial Superfly evoluta, pensata per la massima velocità, e Mercurial Vapor, la scarpa da calcio Nike più leggera di sempre.
La pulizia di queste parti in maglia richiede una cura particolare. Usa una spazzola morbida invece di una rigida ed evita di mettere in ammollo la tomaia. Puliscila invece con un panno umido e un detergente delicato. Quindi, lasciala asciugare all'aria.
Come pulire le scarpe da calcio Nike FlyTouch o in pelle sintetica
Le tomaie in pelle sintetica delle scarpe da calcio Tiempo di Nike sono morbidissime e si adattano alla forma del piede senza deformarsi, per una calzata confortevole. Inoltre, sono più resistenti e in grado di tollerare uno sfregamento leggermente più deciso durante la pulizia. Puliscile quindi con un panno umido e un detergente delicato.
Ricorda che la pelle sintetica si adatta al piede nel tempo, quindi è importante che mantenga la forma durante l'asciugatura. Riempi delicatamente le scarpe da calcio con carta di giornale mentre si asciugano all'aria.
Cosa evitare
Sapere cosa non fare quando si puliscono e si indossano le scarpe da calcio può aiutare a evitare danni e a prolungarne la durata.
Per quanto metterle in lavatrice e poi nell'asciugatrice sia comodo, è possibile che così facendo si rovinino i materiali della tomaia e il piatto suola. Per questo motivo, è importante lavare le scarpe a mano con una soluzione detergente delicata, ottenuta ad esempio miscelando un detersivo per bucato e acqua tiepida, e lasciarle asciugare all'aria.
Suggerimento: assicurati di utilizzare un detergente delicato. La candeggina e le sostanze chimiche aggressive deteriorano i materiali sintetici e possono compromettere il colore e la texture della scarpa.
Quando lavi le scarpe a mano, evita di metterle completamente in ammollo, in particolare quelle con tomaia in maglia, come Nike Flyknit e Gripknit. Usa un panno umido e la soluzione detergente per rimuovere sporcizia e macchie prima di risciacquarle accuratamente.
I lacci delle scarpe devono essere lavati separatamente. Toglili dalle scarpe, mettili in un sacchetto salvabucato in mesh e infilali in lavatrice con il prossimo bucato. Non metterli nell'asciugatrice, però. Il calore eccessivo potrebbe danneggiarne le punte di plastica o restringerli.
Una volta asciutte, le scarpe da calcio sono pronte per tornare in campo. È fondamentale, tuttavia, scegliere le scarpe da calcio giuste in base alla superficie. Ad esempio, indossare scarpe progettate per l'erba artificiale su superfici dure, come l'asfalto e i marciapiedi, accelera l'usura dei tacchetti e deteriora il piatto suola.
Suggerimento: riponi le scarpe in una borsa da calcio e scegli un paio di ciabatte Nike quando non sei sul terreno di gioco.
Come prevenire e rimuovere il cattivo odore delle scarpe da calcio
Le scarpe da calcio maleodoranti sono un problema comune. Quell'odore sgradevole è dovuto ai batteri che proliferano sui piedi. I batteri dei piedi secernono acidi organici che producono cattivo odore. Tra questi c'è il metantiolo, che richiama l'odore del cavolo marcio. Che schifo, no?
Fortunatamente esistono molte soluzioni per prevenire e rimuovere il cattivo odore di piedi dalle scarpe da calcio.
Gli spray deodoranti sono una scelta apparentemente logica, ma spesso mascherano la fonte dell'odore anziché eliminarla. La cosa migliore da fare è pulire le scarpe dopo ogni allenamento o partita. Assicurati però che siano completamente asciutte prima di indossarle nuovamente o di riporle nella borsa da calcio. Lasciare le scarpe umide in una borsa o rimetterle a contatto con i batteri dei piedi può causare la proliferazione di questi ultimi e la comparsa di cattivo odore.
Inoltre, è utile rimuovere periodicamente le suole interne e lavarle separatamente per ridurre l'accumulo di odore.
Se non riesci a pulire a fondo le scarpe da calcio tra un uso e l'altro, ricorri al bicarbonato di sodio come soluzione temporanea. Questa sostanza agisce come un deodorante naturale, assorbendo cattivi odori e batteri. Miscela un quarto di tazza di bicarbonato di sodio, un quarto di tazza di lievito in polvere e mezza tazza di amido di mais, poi dividi la miscela in due calze. Chiudi le calze facendo un nodo in cima e inseriscile nelle scarpe: in ogni scarpa andrà una calza.
Domande frequenti
Come si puliscono le scarpe da calcio Flyknit o Gripknit?
Le scarpe da calcio con tomaia in maglia, come Nike Flyknit e Gripknit, devono essere pulite con una spazzola morbida anziché rigida. Inoltre, bisogna evitare di mettere in ammollo la tomaia. Puliscila invece con un panno umido e un detergente delicato. Lasciale asciugare all'aria.
Posso lavare le scarpe da calcio in lavatrice?
È consigliabile lavarle a mano per evitare di danneggiarle. Per lavarle a mano, strofinale con una soluzione detergente delicata, come un detersivo per bucato mescolato ad acqua tiepida, e lasciale asciugare all'aria.
Posso mettere le scarpe da calcio nell'asciugatrice?
Il calore eccessivo potrebbe danneggiarle, quindi è preferibile lasciarle asciugare all'aria. Evita di asciugare le scarpe da calcio con la luce diretta del sole, con il phon o nell'asciugatrice.
Come si elimina il cattivo odore dalle scarpe da calcio?
Il cattivo odore delle scarpe si forma quando il sudore e l'umidità rimangono intrappolati, causando la proliferazione dei batteri presenti sui piedi. La pulizia regolare delle scarpe da calcio può aiutare a evitare che tali batteri si insedino. Ma se le scarpe da calcio emanano cattivo odore indipendentemente da quanto le lavi, prova a spruzzare all'interno una soluzione composta da aceto bianco e acqua in parti uguali dopo ogni pulizia, per neutralizzare gli odori e combattere i batteri. Lasciale asciugare all'aria.
Con quale frequenza devo pulire le scarpe da calcio?
Pulire le scarpe da calcio il prima possibile dopo ogni partita o allenamento può contribuire a farle durare più a lungo.
Si possono lavare i lacci delle scarpe da calcio in lavatrice?
Sì. Basta togliere i lacci, rimuovendo eventuali detriti con uno spazzolino da denti. Inseriscili poi in un sacchetto salvabucato in mesh e mettili in lavatrice con il prossimo bucato. Non mettere i lacci delle scarpe da calcio nell'asciugatrice, perché il calore potrebbe danneggiarne le punte di plastica o restringerli. Lasciali invece asciugare all'aria.
Come si fa a far durare più a lungo le scarpe da calcio?
Puliscile il prima possibile dopo ogni allenamento o partita per evitare che lo sporco e i batteri che causano cattivo odore si depositino. Segui le relative istruzioni per la cura per evitare di danneggiarle. Ad esempio, non utilizzare soluzioni detergenti aggressive e non mettere le scarpe da calcio o i lacci nell'asciugatrice. È importante anche non indossare le scarpe da calcio al di fuori del terreno di gioco, poiché le superfici dure possono danneggiarle.