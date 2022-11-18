I migliori leggings Nike a vita alta per qualsiasi attività
Guida all'acquisto
Leggings Nike avvolgenti che accompagnano ogni tuo movimento nel massimo comfort.
Indossare un paio di leggings che ti faccia sentire a tuo agio offre una sensazione di comfort, sostegno e sicurezza durante qualsiasi attività. I modelli a vita alta assicurano una vestibilità sempre perfetta e una copertura ampia, garantendo un'eccellente libertà di movimento. Scegli quali caratteristiche cercare in un modello e scopri i migliori modelli di leggings Nike a vita alta.
Come scegliere un paio di leggings a vita alta
1.Lunghezza del pantalone
I leggings Nike a vita alta sono disponibili con gamba a tutta lunghezza o a sette ottavi. La vestibilità esatta può variare da persona a persona, ma i modelli a tutta lunghezza sono concepiti per arrivare fino alla caviglia, mentre quelli a sette ottavi coprono fino a metà polpaccio. La scelta dipende dalle tue preferenze di vestibilità e di lunghezza.
2.Tessuto
Se vuoi dei leggings realizzati in tessuti di alta qualità, ricorda di sottoporli al test dello squat. Indossa i leggings ed esegui uno squat profondo o tocca le punte dei piedi controllando davanti a uno specchio che il materiale non lasci intravedere la pelle o l'underwear. I modelli Nike, come i leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon non velati, sono progettati per superare il test dello squat e realizzati in un tessuto misto di nylon, spandex e poliestere.
Se hai intenzione di indossare i leggings per l'allenamento, cercali di un tessuto che allontani il sudore, come Nike Dri-FIT, per favorirne l'evaporazione e mantenere la pelle fresca e asciutta. Se li indossi in giornate fredde, scegli i leggings Nike Therma-FIT, progettati per trattenere il calore senza appesantire.
3.Vestibilità
I leggings dovrebbero risultare aderenti e leggermente compressivi sulla pelle, senza essere troppo stretti in vita o scomodi durante il movimento o la respirazione. I leggings Nike sono disponibili in taglie dalla XS alla 3X, oltre a quelle specifiche per la maternità. I leggings a vita alta Nike One (M) Maternity sono progettati per offrire flessibilità, copertura e supporto per il pancione. Inoltre il loro speciale design offre una vestibilità ideale per tutta la gravidanza.
4.Tasche
Se ti serve uno spazio pratico dove riporre i tuoi oggetti indispensabili come telefono, chiavi o tessere, scegli un paio di leggings a vita alta con tasche a basso profilo.
I migliori leggings Nike a vita alta in base all'attività
Yoga
I leggings Nike da yoga a vita alta, come quelli della collezione Nike Yoga Luxe, sono progettati per avvolgere il corpo con una fascia modellante in vita che copre fino a sopra l'ombelico. Il design non velato permette di fare piegamenti e stretching in totale sicurezza. Il tessuto Nike Infinalon è più sottile, leggero e persino più resistente dei filati Nike tradizionali. Offre una sensazione di leggera compressione e mantiene la pelle asciutta mentre respiri, fai stretching ed esegui le diverse posizioni. Alcuni modelli sono caratterizzati da un design stirrup sul piede con apertura sul tallone per offrire ulteriore comfort e sostegno durante l'attività.
Lifestyle
Fitness e training
Domande frequenti
Quale dovrebbe essere la vestibilità dei leggings?
Perché i miei leggings a vita alta tendono a scivolare?
Cosa significa che i leggings devono essere a prova di squat?
Testo di: Lindsay Frankel