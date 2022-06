Se vuoi dei leggings realizzati in tessuti di alta qualità, ricorda di sottoporli al test dello squat. Indossa i leggings ed esegui uno squat profondo o tocca le punte dei piedi controllando davanti a uno specchio che il materiale non lasci intravedere la pelle o l'underwear. I modelli Nike, come i leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon non velati, sono progettati per superare il test dello squat e realizzati in un tessuto misto di nylon, spandex e poliestere.

Se hai intenzione di indossare i leggings per l'allenamento, cercali di un tessuto che allontani il sudore, come Nike Dri-FIT, per favorirne l'evaporazione e mantenere la pelle fresca e asciutta. Se li indossi in giornate fredde, scegli i leggings Nike Therma-FIT, progettati per trattenere il calore senza appesantire.