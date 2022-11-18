I leggings Nike da yoga a vita alta, come quelli della collezione Nike Yoga Luxe, sono progettati per avvolgere il corpo con una fascia modellante in vita che copre fino a sopra l'ombelico. Il design non velato permette di fare piegamenti e stretching in totale sicurezza. Il tessuto Nike Infinalon è più sottile, leggero e persino più resistente dei filati Nike tradizionali. Offre una sensazione di leggera compressione e mantiene la pelle asciutta mentre respiri, fai stretching ed esegui le diverse posizioni. Alcuni modelli sono caratterizzati da un design stirrup sul piede con apertura sul tallone per offrire ulteriore comfort e sostegno durante l'attività.