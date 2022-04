Cos'è la fascite plantare e come si cura?

Un breve ripasso di anatomia: la fascia plantare è uno spesso lembo di tessuto che collega il calcagno alle dita dei piedi, e offre sostegno all'arco plantare. Inoltre, assorbe l'impatto di alcune attività come la camminata, la corsa o il salto.

Come spiega Rachel MacNeill, dottoressa in fisioterapia e titolare di Flexability Physical Therapy, la fascite plantare si sviluppa quando la fascia subisce delle microlesioni. Questa condizione può interessare entrambi i piedi allo stesso tempo o solo uno, e può sopraggiungere all'improvviso, in base a fattori come la quantità di stress a cui è stato sottoposto il piede o il livello di infiammazione causato dalle microlesioni. La fascite plantare si può anche sviluppare in modo graduale nel tempo.

"Molti, soprattutto chi non si mette a riposo nelle prime fasi del processo traumatico, sviluppano un disturbo cronico chiamato fasciosi plantare, la cui risoluzione può richiedere mesi o anni", afferma MacNeill (specificamente, la fasciosi plantare viene descritta come uno stiramento, una lacerazione o una degenerazione in forma cronica della fascia).

Qual è il segnale che indica la presenza di una fascite plantare? "Il dolore al tallone", afferma MacNeill. La sensazione potrebbe essere simile a quella di una contusione o di un dolore lancinante, che tende a essere più forte la mattina. In genere, il dolore diminuisce con un po' di movimento, e scompare del tutto nei momenti in cui non sei in piedi o non stai camminando.