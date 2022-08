Come scegliere gli inserti per supporto plantare secondo i podologi

Per offrire ammortizzazione e comfort ai tuoi piedi ci vuole prima di tutto un paio di scarpe che offra sostegno e un'ottima calzata. Ma se senti di aver bisogno di un ulteriore livello di sostegno, le solette con supporto plantare potrebbero fare al caso tuo.



"La suola interna con supporto plantare è un dispositivo progettato per favorire sostegno e ammortizzazione adeguati in modo da minimizzare problemi ai piedi e alle caviglie dovuti al sovraccarico", spiega Mark J. Mendeszoon, D.P.M. e membro dell'A.C.F.A.S.



Molte solette con supporto plantare possono essere acquistate in farmacia o nei negozi specializzati in running. Tuttavia, con l'aiuto di una persona specializzata in podologia, puoi personalizzare la suola interna delle tue scarpe in modo che si adatti al meglio al tuo piede.



"Questi dispositivi vengono creati in base alla conformazione del piede e alle esigenze specifiche della persona interessata e possono essere realizzati in diversi materiali, modelli, spessori, lunghezze, ecc." spiega Alex Kor, D.P.M. specializzato in chirurgia.

Ecco quali sono, secondo Mendeszoon e Kor, gli aspetti più importanti da sapere sulle solette con supporto plantare.

Se senti male ai piedi o soffri di un disturbo specifico e desideri una suola interna per le tue scarpe, rivolgiti innanzitutto a una persona specializzata per capire qual è la soluzione più adatta a te.