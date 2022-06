Come fare attività fisica a casa senza attrezzature

Non hai bisogno di un tapis roulant o una cyclette per far salire la frequenza cardiaca. Infatti, la maggior parte degli allenamenti HIIT non prevede nemmeno l'uso dei pesi. I migliori esercizi cardio da fare senza attrezzatura includono:

Jumping jack

Mountain climber

Burpee

Salti con ginocchia alte

Squat jump

Basta anche una semplice corsa sul posto. Muoviti come se fossi su un tapis roulant. Spingi con le braccia, attiva i muscoli del core, ovvero la zona del tronco, e solleva le ginocchia.

Non hai una corda per saltare? Fingi di averla! Tieni le braccia all'altezza delle anche e fai roteare con i polsi la tua corda immaginaria mentre salti, esattamente come faresti se ne stessi usando una vera.

Non hai una pedana? Usa le scale o una panca. Sono ottime alternative per i movimenti come gli step up o i box jump. E se non hai scale, o panche, puoi sempre fare degli affondi con salto, squat jump o salti a gambe aperte.