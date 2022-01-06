Come fare attività fisica a casa senza attrezzature

Il tempo per allenarti te lo sei ritagliato, hai pronta la tua tabella di marcia e non vedi l'ora di iniziare, ma poi ti rendi conto di non avere l'attrezzatura giusta. Non hai un bilanciere per gli squat e nemmeno una fascia di resistenza con cui fare le croci per i pettorali in piedi. Magari di attrezzatura in casa proprio non ne hai.

Ma fare un allenamento, di qualunque tipo, è sempre meglio che saltarlo. E se per raggiungere il tuo obiettivo sostituisci l'attrezzatura e ti adatti a quello che hai a disposizione, significa che ci stai mettendo lo spirito e l'impegno giusti. Infatti, gli allenamenti svolti a casa o senza attrezzatura possono essere altrettanto produttivi. Devi solo sapere come procedere.

Che tu scelga un allenamento a corpo libero o con attrezzatura limitata, potrai adattare i tuoi workout indipendentemente da ciò che ti circonda. Scopri qui come fare.

Consiglio: ti basta impostare come filtro "senza attrezzatura" nell'app Nike Training Club per trovare tantissimi allenamenti a corpo libero.