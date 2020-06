Diventa un runner migliore senza correre

04. Concentrati sul recupero

Non poter correre è incredibilmente frustrante, qualunque sia il motivo. D'altro canto, rappresenta un'occasione per dare la priorità a ciò che può farti sentire meglio a breve termine e darti una marcia in più quando torni in pista: sonno e alimentazione.



Il sonno rappresenta il miglior recupero da tutti gli agenti stressanti mentali e fisici, afferma Bennett. Per dormire di più e meglio è sufficiente adottare un'abitudine salutare in merito, come andare a letto e svegliarsi ogni giorno alla stessa ora.



E mangiare in modo salutare non significa per forza rivedere la dieta o stressarsi per assumere macronutrienti. Inizia apportando una piccola modifica, come aggiungere delle verdure al pasto o sostituire una bevanda gassata con un bicchiere d'acqua. Al posto di cambiamenti radicali che abbandonerai molto presto, scegli piccoli passi facili da mettere in pratica che contribuiranno notevolmente a mantenere il tuo corpo nelle condizioni ideali per correre.



05. Trova attività alternative

L'euforia della corsa può creare dipendenza, facendoti desiderare di passare subito all'allenamento successivo prima ancora di aver terminato quello in corso. Tuttavia, Bennett afferma: "Non devi per forza correre per ottenere i vantaggi che una corsa può offrirti".



Ad esempio, suggerisce di mettere su una playlist tosta e ballare, ridere e saltellare per 30 minuti. "Lavorerai sul sistema cardiovascolare, mentre le endorfine inonderanno il corpo", spiega. "Otterrai comunque benefici fisici ed emotivi senza correre".