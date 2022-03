Cosa mangiare prima di una gara di corsa secondo i dietologi

Anche se il giorno della gara i muscoli hanno bisogno di un rifornimento costante di carboidrati, probabilmente la quantità di cui avrai bisogno per una 5K non sarà la stessa di quella necessaria per una 42K, come afferma Christina Meyer-Jax, R.D.N., docente di nutrizione e assistente al College of Health and Wellness della Northwestern Health Sciences University in Minnesota.

Ma il fattore determinante in questo caso non è la distanza, secondo quanto sostiene. È il tempo.

"In media, una persona ben nutrita può immagazzinare circa 1.800 calorie o 90-120 grammi di carboidrati nei muscoli e nel fegato", afferma. "Chi corre meno di 60 minuti molto probabilmente non avrà bisogno di carboidrati extra rispetto a quelli contenuti in un pasto pre-gara ben bilanciato, che fornisce dai 150 ai 250 grammi di carboidrati, consumato almeno due ore prima della gara per garantire una digestione ottimale."

Se devi correre oltre i 60 minuti, come nel caso di una mezza maratona o di una maratona, secondo Meyer-Jax dovrai aggiungere circa 30-60 grammi per ogni ora di corsa dopo la prima. È qui che potrebbero entrare in gioco le barrette o i gel energetici, ma è sempre meglio fare qualche test.

"È importante fare pratica per comprendere la tempistica di questi carboidrati durante la corsa", dice. "Chi corre deve capire quando è il momento migliore per fare rifornimento e per mantenere l'idratazione durante la gara".

CONTENUTO CORRELATO: Quanto sodio dovrei assumere al giorno?