Come trovare il reggiseno sportivo Nike per lo yoga più adatto a te

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I migliori bra Nike per lo yoga

Qualunque sia lo scopo della tua sessione di yoga, trovare il ritmo giusto è fondamentale. Spesso, gli istruttori dicono di entrare in sintonia con una posizione fino a che non ci si sente a proprio agio, o di modificare un movimento complesso in uno più agevole.

Trovare un fit personalizzato vale anche per l'abbigliamento da yoga, e i reggiseni sportivi per lo yoga non fanno eccezione: a dirlo è Tara Sweeney, designer tecnica dei reggiseni Nike.

"Non bisogna farsi ingabbiare dalla classificazione dei reggiseni", afferma. "Se ti senti più a tuo agio nel fare yoga con un reggiseno ad alto sostegno piuttosto che con uno a basso sostegno, non esitare".

Sweeney spiega che, per trovare il miglior bra per lo yoga, potresti dover prima provare varie tipologie. "I bra non sono di un unico modello adatto a tutti", sostiene. Il fit di un bra può variare in base alla misura del seno, alla corporatura e al livello di sostegno desiderato.

Continua a leggere per trovare il miglior reggiseno sportivo Nike per lo yoga sulla base del tuo stile personale e del comfort che desideri.

(Articolo correlato: Come trovare la misura di reggiseno sportivo Nike più adatta a te)

Il migliore bra per lo yoga per una sensazione leggera e non costrittiva: Nike Alate

  1. 1.Per uno scollo alto: Nike Yoga Alate Curve

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • Le spalline ampie garantiscono una pressione uniforme sulle spalle.
    • Il taglio all'americana consente un movimento libero delle scapole.
    • La tecnologia Dri-FIT previene l'accumulo di sudore sulla pelle.

  2. 2.Per imbottiture leggere e spalline regolabili: Nike Yoga Alate Versa

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • Il tessuto è molto elasticizzato, per una maggiore libertà.
    • La parte inferiore non pizzica la pelle ma avvolge con delicatezza la cassa toracica.
    • La tecnologia Dri-FIT tiene la pelle all'asciutto.

  3. 3.Per una sezione sul busto più lunga: Nike Alate Solo

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • La silhouette più lunga e lo scollo arrotondato danno a questo bra l'aspetto e la sensazione di una canotta.
    • Il tessuto Silky InfinaSoft abbraccia la pelle.
    • La tecnologia Nike Dri-FIT elimina l'umidità.

    (Articolo correlato: I migliori bra Plus size Nike)

Il migliore bra per lo yoga per un fit avvolgente: Nike Swoosh

Se vuoi che il seno si muova il meno possibile durante la tua sessione di yoga, i bra Nike Swoosh per lo yoga sono l'ideale. Il motivo? Il loro tessuto assicura una maggiore compressione e cuciture pensate per una maggiore aderenza al corpo. Scopri le due varietà disponibili:

  1. 1.Per uno scollo alto: bra Nike Yoga Swoosh a collo alto

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • Il design con apertura sul retro offre una freschezza costante.
    • Il tessuto liscio ha la fermezza necessaria a ridurre al minimo i movimenti del seno.
    • La fodera interna speciale può servire a contenere un telefono o le chiavi dopo la lezione.

  2. 2.Per spalline regolabili: bra Nike Swoosh imbottito a sostegno medio

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • Un modello tight fit che si comprime intorno al petto e alla parte centrale del corpo.
    • Il design incrociato e minimale sulla schiena consente libertà di movimento alle scapole.
    • La tecnologia Nike Dri-FIT contribuisce all'evaporazione del sudore.

    (Articolo correlato: Scopri ora i migliori bra Nike con scollo alto)

Il migliore bra per lo yoga per il tuo stile: Nike Indy

Simili ai reggiseni Alate, i bra Nike Indy consentono un movimento naturale del seno. La grande differenza? Questa variante è progettata per essere un po' più vivace, giocosa e colorata: così avrai sempre la certezza di trovarne uno in linea con il tuo stile. Prova una di queste tre varianti:

  1. 1.Per uno scollo unico: Nike Yoga Indy

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • La separazione dei materiali si traduce in uno scollo alto che assicura un flusso d'aria aggiuntivo al torace.
    • Il sottile tessuto Infinalon contorna con delicatezza il petto.
    • I due set di spalline assicurano un fit personalizzato.

  2. 2.Per una maggiore traspirabilità: Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • Il design non imbottito prevede che il materiale sia ridotto al minimo.
    • Tessuto setoso che si appoggia delicatamente alla pelle.
    • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV assicura sessioni completamente asciutte.

  3. 3.Per un comfort leggero: Nike Indy Luxe

    I migliori bra Nike per lo yoga
    • Il tessuto Luxe riduce al minimo le distrazioni.
    • L'imbottitura cucita elimina la necessità di regolazioni frequenti.
    • Le cuciture termosaldate sono lisce e a malapena visibili.

    Testo di Julia Sullivan, trainer certificata A.C.E.

Data di pubblicazione originale: 18 ottobre 2022

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