I migliori bra Nike per lo yoga

Qualunque sia lo scopo della tua sessione di yoga, trovare il ritmo giusto è fondamentale. Spesso, gli istruttori dicono di entrare in sintonia con una posizione fino a che non ci si sente a proprio agio, o di modificare un movimento complesso in uno più agevole.

Trovare un fit personalizzato vale anche per l'abbigliamento da yoga, e i reggiseni sportivi per lo yoga non fanno eccezione: a dirlo è Tara Sweeney, designer tecnica dei reggiseni Nike.

"Non bisogna farsi ingabbiare dalla classificazione dei reggiseni", afferma. "Se ti senti più a tuo agio nel fare yoga con un reggiseno ad alto sostegno piuttosto che con uno a basso sostegno, non esitare".

Sweeney spiega che, per trovare il miglior bra per lo yoga, potresti dover prima provare varie tipologie. "I bra non sono di un unico modello adatto a tutti", sostiene. Il fit di un bra può variare in base alla misura del seno, alla corporatura e al livello di sostegno desiderato.

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