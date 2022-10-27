I migliori bra Nike per lo yoga

Come trovare il reggiseno sportivo Nike per lo yoga più adatto a te
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Qualunque sia lo scopo della tua sessione di yoga, trovare il ritmo giusto è fondamentale. Spesso, gli istruttori dicono di entrare in sintonia con una posizione fino a che non ci si sente a proprio agio, o di modificare un movimento complesso in uno più agevole.
Trovare un fit personalizzato vale anche per l'abbigliamento da yoga, e i reggiseni sportivi per lo yoga non fanno eccezione: a dirlo è Tara Sweeney, designer tecnica dei reggiseni Nike.
"Non bisogna farsi ingabbiare dalla classificazione dei reggiseni", afferma. "Se ti senti più a tuo agio nel fare yoga con un reggiseno ad alto sostegno piuttosto che con uno a basso sostegno, non esitare".
Sweeney spiega che, per trovare il miglior bra per lo yoga, potresti dover prima provare varie tipologie. "I bra non sono di un unico modello adatto a tutti", sostiene. Il fit di un bra può variare in base alla misura del seno, alla corporatura e al livello di sostegno desiderato.
Continua a leggere per trovare il miglior reggiseno sportivo Nike per lo yoga sulla base del tuo stile personale e del comfort che desideri.
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Il migliore bra per lo yoga per una sensazione leggera e non costrittiva: Nike Alate
1.Per uno scollo alto: Nike Yoga Alate Curve
- Le spalline ampie garantiscono una pressione uniforme sulle spalle.
- Il taglio all'americana consente un movimento libero delle scapole.
- La tecnologia Dri-FIT previene l'accumulo di sudore sulla pelle.
2.Per imbottiture leggere e spalline regolabili: Nike Yoga Alate Versa
- Il tessuto è molto elasticizzato, per una maggiore libertà.
- La parte inferiore non pizzica la pelle ma avvolge con delicatezza la cassa toracica.
- La tecnologia Dri-FIT tiene la pelle all'asciutto.
3.Per una sezione sul busto più lunga: Nike Alate Solo
- La silhouette più lunga e lo scollo arrotondato danno a questo bra l'aspetto e la sensazione di una canotta.
- Il tessuto Silky InfinaSoft abbraccia la pelle.
- La tecnologia Nike Dri-FIT elimina l'umidità.
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Il migliore bra per lo yoga per un fit avvolgente: Nike Swoosh
Se vuoi che il seno si muova il meno possibile durante la tua sessione di yoga, i bra Nike Swoosh per lo yoga sono l'ideale. Il motivo? Il loro tessuto assicura una maggiore compressione e cuciture pensate per una maggiore aderenza al corpo. Scopri le due varietà disponibili:
1.Per uno scollo alto: bra Nike Yoga Swoosh a collo alto
- Il design con apertura sul retro offre una freschezza costante.
- Il tessuto liscio ha la fermezza necessaria a ridurre al minimo i movimenti del seno.
- La fodera interna speciale può servire a contenere un telefono o le chiavi dopo la lezione.
2.Per spalline regolabili: bra Nike Swoosh imbottito a sostegno medio
- Un modello tight fit che si comprime intorno al petto e alla parte centrale del corpo.
- Il design incrociato e minimale sulla schiena consente libertà di movimento alle scapole.
- La tecnologia Nike Dri-FIT contribuisce all'evaporazione del sudore.
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Il migliore bra per lo yoga per il tuo stile: Nike Indy
Simili ai reggiseni Alate, i bra Nike Indy consentono un movimento naturale del seno. La grande differenza? Questa variante è progettata per essere un po' più vivace, giocosa e colorata: così avrai sempre la certezza di trovarne uno in linea con il tuo stile. Prova una di queste tre varianti:
1.Per uno scollo unico: Nike Yoga Indy
- La separazione dei materiali si traduce in uno scollo alto che assicura un flusso d'aria aggiuntivo al torace.
- Il sottile tessuto Infinalon contorna con delicatezza il petto.
- I due set di spalline assicurano un fit personalizzato.
2.Per una maggiore traspirabilità: Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy
- Il design non imbottito prevede che il materiale sia ridotto al minimo.
- Tessuto setoso che si appoggia delicatamente alla pelle.
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV assicura sessioni completamente asciutte.
3.Per un comfort leggero: Nike Indy Luxe
- Il tessuto Luxe riduce al minimo le distrazioni.
- L'imbottitura cucita elimina la necessità di regolazioni frequenti.
- Le cuciture termosaldate sono lisce e a malapena visibili.
Testo di Julia Sullivan, trainer certificata A.C.E.