Come pulire le scarpe in mesh

Immergi una spazzola per scarpe o uno spazzolino da denti di scorta pulito nella soluzione saponata, poi spazzola delicatamente le scarpe nella direzione del motivo del tessuto. La direzione può cambiare a seconda del punto della scarpa, in base alla densità e al motivo del tessuto. Non strofinare con troppa forza e fai attenzione a non rompere il filato della scarpa.