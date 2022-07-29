Puoi mettere le sneakers in lavatrice? Scopri come lavare le tue Nike

Per pretrattare le macchie delle scarpe prima del lavaggio vero e proprio, puoi preparare una soluzione delicata fatta in casa mescolando ½ tazza di acqua con un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Oppure, se hai dell'aceto bianco a portata di mano, puoi usare ¼ di tazza di acqua e ¼ di tazza di aceto, più il cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Prendi uno spazzolino da denti pulito, inumidisci le setole e immergile nel bicarbonato di sodio. Strofina delicatamente la macchia, attendi circa 10 - 15 minuti, quindi pulisci con un panno o un asciugamano in microfibra pulito e umido.

Suggerimento: con lo stesso metodo puoi trattare le macchie sui vestiti.

Se il battistrada delle scarpe da tennis è incrostato di fango o ha dei sassolini o altri piccoli oggetti incastrati in fessure difficili da raggiungere, prendi una spazzola con setole morbide, un po' di detergente delicato e acqua calda e strofina fino a rimuoverli. Poi risciacqua con acqua.