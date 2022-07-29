Puoi mettere le sneakers in lavatrice? Scopri come lavare le tue Nike

Puoi mettere le sneakers in lavatrice? Ecco il modo migliore per lavare le tue Nike
Cura dei prodotti
Per preservare la qualità delle tue scarpe, scopri il modo migliore per pulirle.
Se ti piace l'aspetto immacolato delle scarpe appena acquistate, ma vuoi anche prolungare la durata delle tue vecchie sneakers preferite, è importante lavarle regolarmente (e nel modo giusto, per evitare di rovinarle). Scopri qui di seguito i metodi migliori per provare a pulire le scarpe.
È possibile mettere le scarpe in lavatrice?
Per prima cosa, Nike sconsiglia di lavare le scarpe in lavatrice. Un lavaggio a mano corretto è il modo migliore per evitare di danneggiare inavvertitamente le scarpe durante il processo. Anche la lavatrice potrebbe danneggiarsi con il lavaggio di oggetti voluminosi, come le sneakers.
Il modo migliore per pulire le sneakers senza rovinarle è spazzolarle con una soluzione detergente delicata e lasciarle asciugare all'aria. È importante prestare particolare attenzione durante la pulizia di alcuni materiali, come la pelle scamosciata.
Materiali delle scarpe: cosa bisogna sapere prima del lavaggio
Le sneakers realizzate in cotone, nylon, tela o poliestere solitamente si possono lavare senza problemi a mano con una soluzione detergente delicata.
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Ma bisogna prestare particolare attenzione quando si tratta di pulire i materiali più delicati delle scarpe, come la pelle o la pelle scamosciata. Per le scarpe in pelle, puoi utilizzare una gomma smacchiante per la pulizia della casa o un prodotto per la pelle per rimuovere le macchie. Strofina delicatamente per non rovinare la pelle.
Dato che la pelle scamosciata è un materiale delicato che assorbe facilmente l'umidità e può macchiarsi rapidamente, è buona norma evitare che si formino delle macchie applicando un prodotto di protezione apposito.
(Articolo correlato: Consigli per far tornare come nuove le scarpe in pelle scamosciata)
Come pretrattare le macchie delle scarpe prima del lavaggio
Per pretrattare le macchie delle scarpe prima del lavaggio vero e proprio, puoi preparare una soluzione delicata fatta in casa mescolando ½ tazza di acqua con un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Oppure, se hai dell'aceto bianco a portata di mano, puoi usare ¼ di tazza di acqua e ¼ di tazza di aceto, più il cucchiaio di bicarbonato di sodio.
Prendi uno spazzolino da denti pulito, inumidisci le setole e immergile nel bicarbonato di sodio. Strofina delicatamente la macchia, attendi circa 10 - 15 minuti, quindi pulisci con un panno o un asciugamano in microfibra pulito e umido.
Suggerimento: con lo stesso metodo puoi trattare le macchie sui vestiti.
Se il battistrada delle scarpe da tennis è incrostato di fango o ha dei sassolini o altri piccoli oggetti incastrati in fessure difficili da raggiungere, prendi una spazzola con setole morbide, un po' di detergente delicato e acqua calda e strofina fino a rimuoverli. Poi risciacqua con acqua.
Domande frequenti
È possibile mettere le sneakers in lavatrice?
Nike sconsiglia di lavare le scarpe in lavatrice. Il modo migliore per pulire le sneakers senza rovinarle è spazzolarle con una soluzione detergente delicata e lasciarle asciugare all'aria. È importante prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scarpe in pelle scamosciata.
(Articolo correlato: Come pulire le tue scarpe in sei semplici passaggi)
È possibile mettere le sneakers nell'asciugatrice?
Il calore dell'asciugatrice può danneggiare le scarpe, quindi è meglio lasciarle asciugare all'aria.
Testi a cura di Claire Tak