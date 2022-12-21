Come eliminare il fastidioso odore di ascella dalle maglie

Le t-shirt realizzate in fibre naturali (come il cotone) sono più traspiranti rispetto a quelle in fibre sintetiche (come il poliestere e il rayon). Uno studio apparso nel 2014 in un numero della rivista Applied and Environmental Microbiology ha confrontato gli odori e la quantità di batteri presenti in t-shirt di cotone e poliestere indossate durante una sessione intensiva di spinning in bicicletta. Il risultato è stato che sulle t-shirt in cotone era presente una quantità minore di batteri rispetto a quelle in fibre sintetiche, il che spiega probabilmente perché le t-shirt realizzate in materiali naturali in genere non emanano un cattivo odore altrettanto forte dopo un allenamento.