Come rimuovere le macchie di sudore dalle maglie

La candeggina all'ossigeno attivo è la soluzione ideale per eliminare le macchie di sudore ostinate su maglie bianche o colorate. È sicura sui colori e non danneggia la maggior parte dei tessuti, anche se lasciati in ammollo per tutta la notte in una soluzione con questo tipo di candeggina. Evita, però, di utilizzarla su tessuti in lana o seta, perché potrebbe danneggiarli.

Suggerimento: per rimuovere le macchie di sudore dalle maglie bianche, Richardson consiglia di evitare la candeggina perché "danneggia il tessuto e ne rovina il colore". Tutti i tessuti bianchi delle t-shirt sono tipicamente tinti in "bianco ottico", che può essere danneggiato da una candeggina.

Per trattare le macchie di sudore ostinate che persistono dopo un ciclo di lavaggio, Richardson consiglia di applicare il sapone liquido per le mani direttamente sulla macchia e poi aggiungere candeggina in polvere all'ossigeno attivo per creare una pasta. (Nota: in genere è possibile maneggiare la candeggina all'ossigeno attivo senza guanti, ma per sicurezza controlla attentamente l'etichetta del prodotto.) Se non hai la candeggina all'ossigeno attivo a portata di mano, puoi creare una pasta utilizzando acqua e bicarbonato di sodio.

Lascia riposare la pasta sulla macchia di sudore per 30 minuti. Successivamente, risciacqua con acqua calda del rubinetto e lava la maglia in lavatrice seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta di manutenzione.

In caso di macchie di sudore particolarmente ostinate, è possibile utilizzare una spazzola di crine di cavallo per far penetrare la pasta nel tessuto. "Una spazzola di crine è abbastanza morbida da non rovinare i tessuti ad alte prestazioni, danneggiare la lucentezza o tirare i fili delle cuciture", spiega Richardson, sottolineando che una spazzola con setole in plastica potrebbe essere troppo dura.