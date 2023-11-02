Come rimuovere le macchie di sudore dalle maglie

Come eliminare le macchie di sudore dalle maglie
Cura dei prodotti
Una guida passo passo per rimuovere le macchie di sudore dalle maglie da allenamento e dalle t-shirt da tutti i giorni.
Forniture
- Candeggina all'ossigeno attivo
- Sapone liquido per le mani (non in schiuma)
- Aceto bianco
- Detergente enzimatico
- Bicarbonato di sodio
Strumenti
- Spazzola di crine di cavallo
- Flacone spray
- Lavatrice
Se una bella sudata durante un workout può dare una sferzata di energia al corpo e alla mente, a volte lascia anche qualche traccia sui tuoi capi da allenamento. Per via di una reazione chimica che si sviluppa tra alcuni prodotti antitraspiranti e le proteine presenti nel sudore, il tessuto delle maglie da allenamento può perdere lucentezza e produrre macchie giallastre nella zona delle ascelle.
Fortunatamente, è possibile le macchie di sudore dalle maglie con pochi, semplici passaggi. Continua a leggere per scoprire i consigli di pulizia di Patric Richardson, autore di "Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore". Qui di seguito, Richardson condivide il suo tutorial in quattro fasi per eliminare le macchie di sudore dalle maglie.
E il bello è che potresti già avere molte di queste soluzioni a portata di mano!
Come eliminare le macchie di sudore dalle maglie
1.Riunisci i prodotti per la pulizia
Inizia creando un kit di pulizia specifico per eliminare le macchie di sudore. Prendi sapone liquido per le mani, aceto bianco, candeggina a base di ossigeno e un detergente a base enzimatica. Con questi prodotti, avrai tutto il necessario per eliminare le macchie di sudore più difficili.
Anche se puoi utilizzare uno smacchiatore acquistato in negozio, realizzarne uno a casa è semplice ed economico. Per creare una soluzione smacchiante, riempi un flacone spray con aceto bianco e acqua in parti uguali e tienilo vicino alla lavatrice.
Quindi, assicurati di avere a portata di mano il sapone più adatto per trattare il tessuto della tua maglia. Con l'eccezione delle maglie in poliestere spesso, Richardson consiglia di evitare il sapone sgrassante per piatti perché, in genere, risulta troppo acido per i tessuti delicati.
"I tessuti Nike Performance non sono come quelli di uso quotidiano e non sono adatti a detergenti troppi aggressivi, che possono danneggiare le fibre", spiega Richardson, suggerendo di utilizzare un sapone per le mani dalla consistenza oleosa.
Infine, controlla che il tuo sapone da bucato sia a base enzimatica. Questi prodotti contengono proteine naturali che scompongono le macchie a base proteica, come quelle di sudore.
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2.Tratta le macchie di sudore prima che si fissino nel tessuto
Quando hai a portata di mano tutti i prodotti giusti per la pulizia, trattare tempestivamente le macchie di sudore prima che penetrino nel tessuto è più semplice.
"Non importa se la macchia resta lì per una settimana: quello che conta è trattarla prima di sottoporla al movimento e al calore della lavatrice", spiega Richardson,
che consiglia di spruzzare la soluzione detergente di acqua e aceto sulle macchie prima di mettere la maglia in lavatrice. A differenza delle macchie sensibili al fattore tempo, come sangue o vino, le macchie di sudore possono essere trattate efficacemente in qualsiasi momento, purché non siano ancora passate attraverso la lavatrice o l'asciugatrice.
Tutto quello che dovrai fare per pretrattare una macchia di sudore è spruzzare la miscela di acqua e aceto nella zona interessata, quindi mettere il capo in lavatrice. Anche se ti viene la tentazione di utilizzare questa soluzione sui capi da allenamento appena torni a casa dalla palestra e prima di gettarli nel cesto della biancheria sporca, è preferibile applicarla poco prima di mettere i capi in lavatrice.
3.Lava il capo
Una volta che il capo macchiato è in lavatrice, assicurati di utilizzare un detergente per bucato con enzimi come la proteasi, che aiutano a scomporre le proteine presenti nel sudore. Tra gli ingredienti di alcuni detergenti, inoltre, è presente la candeggina all'ossigeno attivo, che rende più efficace il ciclo di lavaggio.
Puoi anche aggiungere un bicchiere di aceto bianco per i vestiti bianchi che richiedono un po' di cura in più. Controlla l'etichetta con le istruzioni di manutenzione apposta sugli indumenti per verificare le modalità di lavaggio consigliate in lavatrice.
Fai attenzione a non aggiungere troppo detergente, che può scolorire i tessuti e comprometterne la lucentezza. "Utilizzare una minore quantità di sapone aiuta ad avere vestiti più puliti, perché vengono risciacquati meglio", spiega Richardson. "La quantità necessaria equivale a due cucchiai".
Questo vale soprattutto per i materiali sintetici come il poliestere, che è idrofobico (non si mischia con l'acqua) e oleofilo (è affine ai grassi della pelle). Man mano che lo sporco viene rilasciato nel tubo della lavatrice, i tensioattivi (le sostanze chimiche che consentono al detergente di miscelarsi con l'acqua), se in quantità eccessiva, possono galleggiare e depositarsi sui tessuti.
Suggerimento: se hai una maglia che presenta macchie di sudore e un odore sgradevole, prima di lavarla prova a immergerla in acqua fredda per 30 minuti in una soluzione detergente composta da aceto e bicarbonato di sodio in parti uguali.
4.Per le macchie di sudore ostinate, raddoppia le dosi.
La candeggina all'ossigeno attivo è la soluzione ideale per eliminare le macchie di sudore ostinate su maglie bianche o colorate. È sicura sui colori e non danneggia la maggior parte dei tessuti, anche se lasciati in ammollo per tutta la notte in una soluzione con questo tipo di candeggina. Evita, però, di utilizzarla su tessuti in lana o seta, perché potrebbe danneggiarli.
Suggerimento: per rimuovere le macchie di sudore dalle maglie bianche, Richardson consiglia di evitare la candeggina perché "danneggia il tessuto e ne rovina il colore". Tutti i tessuti bianchi delle t-shirt sono tipicamente tinti in "bianco ottico", che può essere danneggiato da una candeggina.
Per trattare le macchie di sudore ostinate che persistono dopo un ciclo di lavaggio, Richardson consiglia di applicare il sapone liquido per le mani direttamente sulla macchia e poi aggiungere candeggina in polvere all'ossigeno attivo per creare una pasta. (Nota: in genere è possibile maneggiare la candeggina all'ossigeno attivo senza guanti, ma per sicurezza controlla attentamente l'etichetta del prodotto.) Se non hai la candeggina all'ossigeno attivo a portata di mano, puoi creare una pasta utilizzando acqua e bicarbonato di sodio.
Lascia riposare la pasta sulla macchia di sudore per 30 minuti. Successivamente, risciacqua con acqua calda del rubinetto e lava la maglia in lavatrice seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta di manutenzione.
In caso di macchie di sudore particolarmente ostinate, è possibile utilizzare una spazzola di crine di cavallo per far penetrare la pasta nel tessuto. "Una spazzola di crine è abbastanza morbida da non rovinare i tessuti ad alte prestazioni, danneggiare la lucentezza o tirare i fili delle cuciture", spiega Richardson, sottolineando che una spazzola con setole in plastica potrebbe essere troppo dura.
Testo a cura di Yelena Moroz Alpert