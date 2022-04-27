Yoga durante la gravidanza: cosa fare e cosa non fare

Sia che intendi dedicarti allo yoga prenatale, al Vinyasa o Hatha, è importante avere il via libera del medico prima di iniziare qualsiasi nuovo allenamento. Anche se hai praticato yoga regolarmente prima della gravidanza, non è una cattiva idea consultare il medico, soprattutto se hai complicanze.



L'hot yoga, che viene insegnato in una stanza riscaldata tra 32 e 38 °C, di solito non è consigliato durante la gestazione, in quanto può aumentare la temperatura interna e causare problemi al feto. Tuttavia, secondo l'American Council on Exercise, un nuovo studio indica che l'hot yoga potrebbe essere sicuro per chi non presenta complicanze legate alla gravidanza e ha già praticato in precedenza.



"Dico sempre alle donne di rivolgersi al personale medico", afferma Love. "Per quanto riguarda le donne che già praticano l'hot yoga durante la gravidanza, le invito a bere di più e a tenere presente che è più facile abbassare la propria temperatura che quella del bambino. Si tratta di conoscere i propri limiti e di sapere quando rallentare".



Kristoffer raccomanda alle donne incinte di evitare completamente l'hot yoga e di attenersi allo yoga prenatale. "Una lezione prenatale è ottimale, in quanto non tutti gli istruttori di yoga sanno come modificare una lezione nell'ottica della gravidanza", spiega. "Se non hai mai provato lo yoga, dai un'occhiata all'elenco delle lezioni. Ogni centro yoga definisce gli stili a modo suo, ma 'delicato' e 'lento' sono parole da cercare nella descrizione".