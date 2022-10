Pattinaggio in linea: cinque benefici per la salute secondo gli esperti

Se cerchi un allenamento cardio divertente e salutare per il cuore, che coinvolga i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo e si possa fare all'aperto, valuta la possibilità di infilare un paio di pattini.

Questa attività comunemente nota come "pattinaggio a rotelle", tecnicamente prende il nome di "pattinaggio in linea", per via di alcune piccole differenze sulla posizione delle ruote.

"Le ruote dei pattini in linea sono disposte su un'unica fila (da qui il nome), mentre le ruote dei tradizionali pattini a rotelle sono disposte su due file", spiega Marissa Miller, personal trainer certificata ACE. "Per questo è più difficile mantenere l'equilibrio sui pattini in linea". Ma, indipendentemente da come lo chiamiamo, questo sport offre diversi benefici olistici per la salute.

Inoltre, aumentando la frequenza cardiaca, il pattinaggio in linea è un ottimo allenamento cardio. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consiglia alle persone in età adulta di svolgere 150 minuti di attività fisica di intensità moderata e due allenamenti per il rafforzamento muscolare a settimana.

