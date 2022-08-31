Prova questo allenamento gambe a corpo libero approvato dagli esperti

Oltre a essere utile in numerosi sport e allenamenti, lo sviluppo della forza muscolare nelle gambe serve a garantirti il sostegno (letteralmente) necessario per molte delle attività che svolgi tutti i giorni.

"Avere gambe forti è utile per attività quotidiane come camminare, correre e salire le scale", afferma Brittany Noelle, personal trainer certificata NASM. Noelle sottolinea anche che una buona muscolatura delle gambe è una base eccellente per rafforzare tutto il corpo, è utile nell'autodifesa e ti permette di sollevare più facilmente gli oggetti pesanti. Ecco perché è importante aggiungere gli allenamenti per le gambe alla tua routine di fitness. E trovare il giusto allenamento a corpo libero per le gambe non è difficile, soprattutto con il supporto di trainer professionali.

I vantaggi degli allenamenti a corpo libero per le gambe? Moltissimi. Secondo Sarah Bradford, personal trainer certificata NASM, specialista dell'esercizio fisico pre e post-natale e della riabilitazione del core e del pavimento pelvico, gli allenamenti a corpo libero per le gambe favoriscono stabilità e controllo, migliorano le prestazioni atletiche e gli schemi di movimento funzionale, rafforzano le articolazioni e, naturalmente, sviluppano la forza nei gruppi muscolari di gambe, glutei, core e persino del pavimento pelvico.

(Articolo correlato: Il motivo per cui i glutei non crescono nonostante gli squat e come rimediare)

Bradford fa inoltre notare che glutei, quadricipiti (parte anteriore delle cosce) e muscoli posteriori della coscia sono i gruppi muscolari più grandi di tutto il corpo. E l'aumento della massa muscolare aiuta a bruciare più calorie (anche a riposo), aumenta il tasso metabolico generale e contribuisce alla regolazione del peso corporeo.

Qui di seguito, Noelle e Bradford ci mostrano i tre workout a corpo libero per le gambe che preferiscono. Provali anche a casa.