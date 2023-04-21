Otto esercizi per i rafforzare braccia e tricipiti secondo i trainer

Mettiti di fronte a una macchina con cavi, a circa 60 centimetri di distanza. Posiziona il cavo al livello più basso. Tenendo la colonna vertebrale dritta, inclinati leggermente in avanti in corrispondenza delle anche e piega appena le ginocchia in modo che il busto sia quasi parallelo al suolo. Afferra la maniglia del cavo con una mano e portala vicino all'anca, poi appoggia la mano libera sulla macchina per aiutarti a mantenere l'equilibrio. Questa è la posizione iniziale. Tenendo il braccio che regge il cavo il più possibile fermo, tira il cavo all'indietro in modo che il gomito passi da una posizione piegata a una completamente distesa. Cerca di portare la mano dietro di te più in alto rispetto all'anca per raggiungere un'estensione completa. Torna alla posizione iniziale. Questa è una ripetizione. Eseguila 10-12 volte, quindi cambia lato. Completa due o tre serie.

Perché è efficace: "Questo è uno dei miei esercizi di isolamento del braccio preferiti", afferma Gary. "Mi piace usare il cavo con il busto in avanti, perché ti consente di ottenere una flessione e un'estensione quasi complete del gomito tirando direttamente lungo la linea di trazione del cavo".

"Inoltre, questo movimento inizia con i tricipiti in una posizione completamente allungata", spiega Otey. "Di conseguenza, quando inizi il movimento completo di contrazione del tricipite, lo stress e la tensione sul muscolo sono al massimo".