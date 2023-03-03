I vantaggi dell'esercizio Dead Bug, secondo gli esperti

L'esercizio Dead Bug non serve solo a rafforzare il core, ma offre ulteriori vantaggi: ce lo spiega Bill Kelley, fisioterapista e trainer di forza e preparazione fisica.

Oltre a coinvolgere i flessori dell'anca, cinque muscoli fondamentali per muoversi efficacemente, il Dead Bug consente di allenare anche la mente.

"Sincronizzare correttamente i movimenti opposti di braccia e gambe, mentre si mantiene il core stabile, richiede un lavoro mentale notevole", afferma l'esperto.

Secondo Rocky Snyder, trainer di forza e preparazione fisica nonché autore della guida all'allenamento sulla forza "Return to the Center": "Lo scopo dell'esercizio Dead Bug è quello di stimolare i muscoli che collegano tra loro la gabbia toracica e il bacino, per mantenere una certa rigidità mentre gli arti sono in movimento".

"Muovere gambe e braccia senza coinvolgere fianchi e busto non è un'impresa facile", aggiunge l'esperto. "Per farlo, devi avere un forte controllo della muscolatura e potenziare i muscoli attorno alla colonna vertebrale".

Grazie a questo esercizio potrai muoverti meglio in qualsiasi occasione, durante una partita, mentre sollevi il cesto del bucato o quando rincorri un autobus.

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