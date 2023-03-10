Perché dovresti integrare l'esercizio bird dog nella tua routine di allenamento, secondo i trainer

Per ottenere il massimo dall'esercizio bird dog, tieni presente che alcuni aspetti importanti della postura permettono di sollecitare i muscoli giusti anziché compensare con muscoli che non devono essere coinvolti, come quelli della zona lombare.

"Gli errori più gravi che riscontro riguardano l'incapacità di mantenere stabile la parte centrale del corpo", afferma Kelley. "Quando sollevano la gamba, le persone tendono a ruotare il core di lato provocando l'abbassamento dei fianchi, o sono così preoccupate di sollevare il braccio e la gamba, che inarcano la schiena". "Un altro errore comune è l'esecuzione troppo veloce dell'esercizio", aggiunge l'esperto. Quando il movimento viene eseguito in modo affrettato, il numero dei muscoli attivati è inferiore rispetto a quando l'esecuzione è lenta e controllata.

"Allungare il collo verso l'alto invece di guardare in basso è un altro errore tipico", afferma Snyder. E in questo caso, i muscoli attorno al collo sono più sollecitati e la schiena rischia di abbassarsi invece di restare in posizione neutra e piatta.