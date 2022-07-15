Quali muscoli lavorano con le leg press? | Articolo "OGC"

La leg press "coinvolge i quadricipiti, gravando meno sul core e sulla schiena rispetto a uno squat tradizionale", sostiene Robinson. È particolarmente utile per chiunque cerchi il supporto e il controllo che una macchina può offrire.

Tuttavia, "chiunque cerchi di migliorare la forza specifica o le dimensioni dei muscoli delle gambe potrebbe inserire questo esercizio nel proprio programma", afferma Enarusai. Poiché la schiena è sorretta, puoi davvero concentrarti sui tuoi quadricipiti.

Uno studio del 2018 pubblicato sulla rivista The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness ha confrontato la leg press con gli squat. La ricerca ha rivelato che con la leg press gli adulti maschi partecipanti hanno riscontrato un miglioramento sia della forza che dell'equilibrio nel corso di 10 settimane. Nonostante ciò, gli squat hanno ottenuto un risultato leggermente migliore della leg press in termini di aumento di forza.

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