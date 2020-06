Aiuta i tuoi bambini a fare sport in spazi ridotti

02. Trasforma gli esercizi sul posto in sfide.

I bambini non amano restare in un unico posto, afferma Santesson, ma ora è il momento ideale per insegnare loro che possono comunque sfruttare tutta la loro energia in uno spazio limitato. Usa i tappetini da yoga o traccia degli spazi della dimensione del corpo con del nastro adesivo sul pavimento per delimitare visivamente lo spazio destinato al movimento (uno per te e uno per ogni bambino). Mostra loro alcuni semplici esercizi: mountain climber, salti a sforbiciata o qualsiasi altro che puoi trovare nella raccolta di workout per tutta la famiglia su NTC, sfidandoli a scoprire chi riesce per primo a eseguire 10 ripetizioni di ogni esercizio. Informali che conquisteranno punti non solo vincendo la sfida, ma anche restando dentro gli spazi assegnati.



03. Coinvolgi i tuoi bambini nei lavori domestici "di movimento".

Dare da mangiare al cane, passare l'aspirapolvere, innaffiare le piante: tutte queste piccole attività implicano movimento e non c'è motivo di escludere i più piccoli. Almeno una volta o due volte al giorno, condividi con i tuoi bambini qualsiasi attività che puoi fare oggettivamente in sicurezza in casa, suggerisce Santesson. E, quando possibile, rendi la cosa un po' più divertente. Qualche esempio? Sfidali a chi arriva prima in cucina, oppure lascia che siano loro a portare la ciotola con l'acqua al vostro cucciolo impaziente.



"I bambini imparano meglio i gesti che ripetono spesso, per cui trasformare oggi anche piccole attività quotidiane come queste in parti integranti della loro routine porterà frutti in futuro", afferma. E in più, farlo non richiede spazio.