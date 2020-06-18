Légy erősebb excentrikus gyakorlatokkal

Edzés és táplálkozás
Utolsó frissítés: 2020. június 18.

Betina Gozo

Hogyan lassítsd le, amit csinálsz, hogy nagy fejlődést tapasztalj?

Mi az az excentrikus mozdulat? Excentrikus mozdulatnak nevezzük a gyakorlatnak azt a kieresztő szakaszát, ahol az izmok megnyúlnak. Ez egy nagyszerű módszer a kellékek nélküli erősítéshez, mindössze a saját testsúlyod használatával. Szóval, ha mondjuk guggolásokat csinálsz, a guggolásba ereszkedési fázis az az excentrikus mozdulat, amit le kell lassítanod. Ez bármennyi idő lehet 3 és 10 másodperc között - és valóban aktiválhatsz minden egyes izmot.

„És ez nem csak a guggolásra vonatkozik – a legtöbb mozdulatból lehet excentrikus mozdulatot csinálni.”

Betina Gozo

És ez nem csak a guggolásra vonatkozik – a legtöbb mozdulatból lehet excentrikus mozdulatot csinálni. Próbáld ki fekvőtámasszal is: összpontosíts a lassú leereszkedésre, majd nyomd fel a felsőtested normál sebességgel. Amikor bevezeted a fekvőtámaszaidba az excentrikus fázist, sokkal jobban fogod érezni, hogy dolgoznak a törzs- és a stabilizáló izmaid, ami gyakran segít a túlkompenzálás vagy valamilyen gyengeség megoldásában. Ez az egyik legkedveltebb gyakorlat, amit ajánlani szoktam az ügyfeleimnek, mert tényleg segít több és erősebb fekvőtámaszt elvégezni. Általában az emberek a lehető leggyorsabban nyomnak le 10 fekvőtámaszt, de az excentrikus mozdulatok beemelésével sokkal jobban érezni fogod azt a 10 fekvőtámaszt, és hamarabb tapasztalod meg, ahogy nő az erőszinted.

Kísérd figyelemmel az excentrikus mozdulatokat is tartalmazó edzésterveimet, vagy próbáld magadtól így végezni a gyakorlatokat, valahányszor fekvőtámaszt vagy guggolást kell csinálnod egy edzés során. Próbáld ezeket a mozgásokat excentrikusan végezni, mindegyik ismétlést 3 vagy 4 másodpercesre lassítva le. Meg fogod látni, hogy az excentrikus mozdulat ugyanazokat az izmaidat feljesen más módon dolgoztatja majd meg.

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Eredeti közzététel: 2020. április 24.