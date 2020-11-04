Eleget alszol?

Jó oka van annak, hogy a 8 óra alvás terjedt el a köztudatban mint az ideális alvásidő: a kutatások is alátámasztják. „Vannak azonban, akik 9–10 óra alvás után érzik csak igazán jól magukat. Aki például keményen edz, annak több alvásra van szüksége. Az ijesztő az, hogy a legtöbben csak 6–6,5 órát alszanak” – mondja Shona Halson regenerálódási szakértő és az Ausztrál Katolikus Egyetem Viselkedési és Egészségtudományi Intézetének docense.

Úgy tudod a legjobban kideríteni, hogy hány óra alvásra van szükséged, ha feljegyzed, mikor fekszel és kelsz, és ez alapján kiszámolod, hogy átlagosan mennyit szoktál aludni. A karórák és az egyéb alvásfigyelő eszközök nem megbízhatók, mert általában túlbecsülik a ténylegesen alvással töltött időt. Halson azt javasolja, hogy miután kiszámoltad, hogy átlagosan hány órát alszol éjszakánként, kövesd nyomon, hogyan érzed magad nap közben: „Hogy érzed magad ébredés után? Rögtön szükséged van pár csésze kávéra, csak hogy be tudj indulni?”