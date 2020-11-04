Eleget alszol?
Edzés
Szerző: Nike Training
Kövesd nyomon a napod, hogy kiderüljön, eleget alszol-e!
Jó oka van annak, hogy a 8 óra alvás terjedt el a köztudatban mint az ideális alvásidő: a kutatások is alátámasztják. „Vannak azonban, akik 9–10 óra alvás után érzik csak igazán jól magukat. Aki például keményen edz, annak több alvásra van szüksége. Az ijesztő az, hogy a legtöbben csak 6–6,5 órát alszanak” – mondja Shona Halson regenerálódási szakértő és az Ausztrál Katolikus Egyetem Viselkedési és Egészségtudományi Intézetének docense.
Úgy tudod a legjobban kideríteni, hogy hány óra alvásra van szükséged, ha feljegyzed, mikor fekszel és kelsz, és ez alapján kiszámolod, hogy átlagosan mennyit szoktál aludni. A karórák és az egyéb alvásfigyelő eszközök nem megbízhatók, mert általában túlbecsülik a ténylegesen alvással töltött időt. Halson azt javasolja, hogy miután kiszámoltad, hogy átlagosan hány órát alszol éjszakánként, kövesd nyomon, hogyan érzed magad nap közben: „Hogy érzed magad ébredés után? Rögtön szükséged van pár csésze kávéra, csak hogy be tudj indulni?”
„Tévézés közben el szoktál bóbiskolni este a kanapén fekve? Ha igen, adj magadnak fél órával több alvást esténként addig, amíg ez el nem múlik.”
Shona Halson
Ha természetesen jól érzed magad felkelés után, az kiválóan jelzi, hogy eleget alszol, de azt is érdemes figyelni, hogyan érzed magad késő délután és este. „Hazafelé vezetés közben, amikor megállsz a jelzőlámpánál, el szoktál bambulni, és érzed úgy, mindjárt elalszol? Tévézés közben el szoktál bóbiskolni este a kanapén fekve? Ha igen, adj magadnak fél órával több alvást esténként addig, amíg ez el nem múlik” – mondja Halson.
Ha ébernek érzed magad a felkelés pillanatától a lefekvéshez való készülődésig, megtaláltad az ideális alvásidőt.
Váljon szokásoddá: Kezd el mérni és értékelni az alvási szokásaid, hogy megismerd az alapvonalad. Készíts be egy füzetet az ágyad mellé, és határozd el, hogy egy hétig vezeted az alvást. Reggel felkelés után írd fel, hogy mennyit aludtál, és mennyit voltál ébred. Naponta egy-kétszer jegyezd fel, hogy érzel-e fáradtságot bármelyik napszakban. Valahányszor bejegyzést írsz az alvásnaplódba, gratulálj magadnak („Ügyes voltál!”). Egy hét után vizsgáld meg az adatokat, majd próbáld ki Halson tanácsát, és éjszakánként hosszabbítsd meg az alvásidőt 30 perccel mindaddig, amíg már nem vagy fáradt nap közben.