Az 5 legjobb edzés otthonra – próbáld ki őket most!

Nincs edzőterem? Nem probléma: Itt az 5 legjobb otthoni edzés, amelyeket azonnal kipróbálhatsz
Edzés
A négy fal között ragadtál, és már hiányzik egy izzasztó edzés? Ránk számíthatsz – megdolgoztatjuk a hátad, a hasizmod, a karjaid, a farizmod és a lábad. A Nike Master Trainer csapata által megalkotott, használt és szeretett, elsőrangú otthoni edzések csak a tested terjedelmének megfelelő helyet és minimális vagy nulla felszerelést igényelnek, de mindent megadnak, amire vágysz.
Az erőfejlesztő köröktől és a kalóriaégető HIIT-edzésektől kezdve az energizáló, aktiváló edzésekig és a relaxáló flow-gyakorlatokig, amelyek mindegyike fokozatosan építhető fel és módosítható, hogy minden edzettségi szintnek megfeleljen – az egyetlen akadály előtted az, hogy eldöntsd, melyikkel is kezded...
1. edzés
Gyors törzsgyakorlat
Adj az alsó, felső és ferde hasizmaidnak a törzset erősítő, általad is szeretett (vagy gyűlölni szeretett) gyakorlatoknak ezzel a pörgős, tízperces kombinációjával: felülésekkel, törzsfordításokkal és plankekkel.
Idő: 10 perc
Szint: kezdő
Ehhez a legideálisabb: erőnövelés
Szükséges felszerelés: Szőnyeg/nincs
Forma: időalapú
Idő: 10 perc
Szint: kezdő
Ehhez a legideálisabb: erőnövelés
Szükséges felszerelés: Szőnyeg/nincs
Forma: időalapú
2. edzés
10 perces HIIT: lábak és törzsizmok
Támadd meg az alsótested, a törzsizmaid és a kardióképességeid ezzel a rendkívül hatékony, intenzív HIIT-edzéssel. Ezt az edzést használhatod akkor, amikor kevés az időd, vagy amikor a szokásos edzésed akarod egy kis extra kalóriaégetéssel kiegészíteni.
Idő: 10 perc
Szint: kezdő
Ehhez a legideálisabb: állóképesség
Szükséges felszerelés: nincs
Forma: időalapú
Idő: 10 perc
Szint: kezdő
Ehhez a legideálisabb: állóképesség
Szükséges felszerelés: nincs
Forma: időalapú
3. edzés
Regeneráló jóga
Akár fájó izmaid sajgásának, akár a nyughatatlan elmének csillapítása a cél, ez a regeneráló mozdulatsor tökéletes, hogy lassíts a tempón. Összpontosítsd a figyelmed a feszültség teljes megszüntetésére.
Idő: 20 perc
Szint: kezdő
Ehhez a legideálisabb: mozgékonyság
Szükséges felszerelés: nincs
Forma: időalapú
Idő: 20 perc
Szint: kezdő
Ehhez a legideálisabb: mozgékonyság
Szükséges felszerelés: nincs
Forma: időalapú
4. edzés
Trikóképes karok
Adj a vállaidnak, bicepszednek és tricepszednek ezzel az egyszerű és hatékony, 20 perces felsőtestedzéssel! Használd önálló edzésként, vagy kösd egybe a törzsizom- vagy kardióedzéseddel a tested teljes átmozgatásához!
Időtartam: 20 perc
Szint: középhaladó
Ehhez a legideálisabb: erőnövelés
Szükséges felszerelés: kézi súlyzók
Forma: időalapú
Időtartam: 20 perc
Szint: középhaladó
Ehhez a legideálisabb: erőnövelés
Szükséges felszerelés: kézi súlyzók
Forma: időalapú
5. edzés
Átmozgatás, tetőtől talpig
Ha egy tüzes, teljes testet megdolgoztató kalóriaégetésre vágysz, akkor megtaláltad a megoldást. A teljes tested megdolgoztatod, a pulzusod pedig az egekbe lököd ezzel a nagy intenzitású, 45 perces edzéssel, amelyet a nappalidban is elvégezhetsz. Csak saját testsúlyos gyakorlatokból áll, ezért nem probléma, ha nincs semmilyen felszerelésed.
Idő: 45 perc
Szint: középhaladó
Ehhez a legideálisabb: állóképesség
Szükséges felszerelés: nincs
Forma: időalapú
Idő: 45 perc
Szint: középhaladó
Ehhez a legideálisabb: állóképesség
Szükséges felszerelés: nincs
Forma: időalapú