Az 5 legjobb edzés otthonra – próbáld ki őket most!

A négy fal között ragadtál, és már hiányzik egy izzasztó edzés? Ránk számíthatsz – megdolgoztatjuk a hátad, a hasizmod, a karjaid, a farizmod és a lábad. A Nike Master Trainer csapata által megalkotott, használt és szeretett, elsőrangú otthoni edzések csak a tested terjedelmének megfelelő helyet és minimális vagy nulla felszerelést igényelnek, de mindent megadnak, amire vágysz.



Az erőfejlesztő köröktől és a kalóriaégető HIIT-edzésektől kezdve az energizáló, aktiváló edzésekig és a relaxáló flow-gyakorlatokig, amelyek mindegyike fokozatosan építhető fel és módosítható, hogy minden edzettségi szintnek megfeleljen – az egyetlen akadály előtted az, hogy eldöntsd, melyikkel is kezded...