A legegyszerűbb módszer az egészséges táplálkozáshoz

Az első kis lépés jelentheti azt, hogy eldöntöd, mostantól napi egy étkezés részeként zöldséget is eszel. Ha úgy érzed, hogy ezt sikeresen teljesítetted, a következő lépés az lehet, hogy egy egészségtelen szokásodban (például a nassolásban) egy fokozattal visszább veszel (például ha heti háromszor nassolsz, akkor azt megpróbálod lecsökkenteni kettőre). Ha már mindkét lépés remekül megy, próbálkozz egy újabbal, és így tovább. A cél, hogy ragaszkodj a folytonossághoz – így folyamatos fejlődést érhetsz el.



Tudd azt is, hogy hibázni fogsz. És ezzel nincs semmi baj. „Ebben a videójátékban végtelen számú életed van: ha ma elbuksz, holnap újrakezdheted” – mondja Scott-Dixon. Ahelyett, hogy megszállottja lennél és ostoroznád magad egy kis botlás miatt, St. Pierre azt javasolja, gondold át, mit csinálhatnál legközelebb másképp: „Tekintsd a visszalépéseket visszajelzésnek, ne kudarcnak.”



„És ne felejtsd el észrevenni, ha valami jól sikerült – mondja Scott-Dixon. – Gyakran csak arra koncentrálunk, mit rontottunk el, pedig lehet, hogy 80%-ban jól teljesítettünk. Használd a sikereket mankóként egy mintázathoz” – teszi hozzá. Így fogsz újabb sikereket elérni.



Váljon szokásoddá: Kövesd a fenti módszert, és tegyél egy kis pozitív változást az étrendedben, például egyél napi egyszer zöldséget is, és kapcsold ezt a viselkedést egy már meglévő szokásodhoz: például jusson eszedbe, amikor azon gondolkozol, mit fogsz enni ebédre. Szóval ha legközelebb arra gondolsz, hogy mit ennél ebédre, kapcsold hozzá: „ebédre zöldséget is fogok enni”. Amikor ebédelsz, ne felejtsd el beiktatni ezt az apró változást, és gratulálj magadnak – segíteni fog, hogy szokásoddá váljon.