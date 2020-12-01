A legegyszerűbb módszer az egészségesebb táplálkozáshoz

Edzés
Utolsó frissítés: 2020. december 1.

Edzés és táplálkozás

A legegyszerűbb módszer az egészségesebb táplálkozáshoz

Nike Training

A legegyszerűbb módszer az egészséges táplálkozáshoz

Ne ragaszkodj a tökéletes étrendhez – haladj kis lépésekben, hogy nagy fejlődést érj el.

Biztosan hallottad már azt a mondatot, hogy egy rossz diétával nem tudod formába hozni magad. Bár az egészséges életmódot népszerűsítők körében már közhelynek számít, attól még igaz. Ha a legjobb formádat szeretnéd hozni, megfelelően kell étkezned.

A „megfelelő” azonban nem jelenti, hogy „mindig a tökéletességre” kell törekedned. Ahhoz, hogy hosszú távon is sikert érj el, az a legjobb, ha csak a jelen pillanatban törekedsz a helyes étkezésre.

Az, hogy az egészséges étkezés iránti törekvésünkkel kudarcot vallunk, főleg azzal magyarázható, hogy eleve a „tökéletességre törekszünk” – mondja Brian St. Pierre, a Precision Nutrition edzője és bejegyzett dietetikusa. „Nagyon gyakran – különösen januárban – az emberek a mindent vagy semmit elvét követve szigorú diétába kezdenek, majd kudarcot vallanak, mert ez a módszer nem fenntartható” – magyarázza St. Pierre.

„Okosabb lépés, ha folyamatában szemléled az étrendedet.”

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Okosabb lépés, ha folyamatában szemléled az étrendedet. Ez azt jelenti, hogy például kérdezd meg magadtól: Milyen tápanyagokat válasszak, amelyek csak kicsit jobbak annál, amiket most eszem? „Majd tedd fel magadnak ezt a kérdést másnap, harmadnap, egészen addig, amíg hatalmas változásokat nem veszel észre az étrendedben – folytatja St. Pierre. – Az ilyen változás nem egyik napról a másikra zajlik le, de ha apró lépésekben haladsz előre, nagy változásokat érhetsz el. A lényeg, hogy a pozitív változás az étkezésed részévé – az életmódoddá – váljon.”

Ahhoz, hogy a folyamatban gondolkodás működjön, teljesen őszintének kell lenned magaddal az étkezési szokásaiddal kapcsolatban és azzal, mit vagy képes azonnal megváltoztatni. „Ez a való életről szól” – mondja Krista Scott-Dixon, a Precision Nutrition tantervért felelős igazgatója és közel 20 év tapasztalattal rendelkező táplálkozástudományi oktató. „Ez nem valami varázslatos jövő a világegyetemről, ahol minden egyben van. Meg kell találnunk azt a lehető legkisebb dolgot, amely a megfelelő irányba mozdít el, most rögtön.”

„Az első kis lépés jelentheti azt, hogy eldöntöd, mostantól napi egy étkezés részeként zöldséget is eszel.”

Nike Training

A legegyszerűbb módszer az egészséges táplálkozáshoz

Az első kis lépés jelentheti azt, hogy eldöntöd, mostantól napi egy étkezés részeként zöldséget is eszel. Ha úgy érzed, hogy ezt sikeresen teljesítetted, a következő lépés az lehet, hogy egy egészségtelen szokásodban (például a nassolásban) egy fokozattal visszább veszel (például ha heti háromszor nassolsz, akkor azt megpróbálod lecsökkenteni kettőre). Ha már mindkét lépés remekül megy, próbálkozz egy újabbal, és így tovább. A cél, hogy ragaszkodj a folytonossághoz – így folyamatos fejlődést érhetsz el.

Tudd azt is, hogy hibázni fogsz. És ezzel nincs semmi baj. „Ebben a videójátékban végtelen számú életed van: ha ma elbuksz, holnap újrakezdheted” – mondja Scott-Dixon. Ahelyett, hogy megszállottja lennél és ostoroznád magad egy kis botlás miatt, St. Pierre azt javasolja, gondold át, mit csinálhatnál legközelebb másképp: „Tekintsd a visszalépéseket visszajelzésnek, ne kudarcnak.”

„És ne felejtsd el észrevenni, ha valami jól sikerült – mondja Scott-Dixon. – Gyakran csak arra koncentrálunk, mit rontottunk el, pedig lehet, hogy 80%-ban jól teljesítettünk. Használd a sikereket mankóként egy mintázathoz” – teszi hozzá. Így fogsz újabb sikereket elérni.

Váljon szokásoddá: Kövesd a fenti módszert, és tegyél egy kis pozitív változást az étrendedben, például egyél napi egyszer zöldséget is, és kapcsold ezt a viselkedést egy már meglévő szokásodhoz: például jusson eszedbe, amikor azon gondolkozol, mit fogsz enni ebédre. Szóval ha legközelebb arra gondolsz, hogy mit ennél ebédre, kapcsold hozzá: „ebédre zöldséget is fogok enni”. Amikor ebédelsz, ne felejtsd el beiktatni ezt az apró változást, és gratulálj magadnak – segíteni fog, hogy szokásoddá váljon.

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Eredeti közzététel: 2020. augusztus 3.