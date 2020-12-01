A legegyszerűbb módszer az egészséges táplálkozáshoz

A legegyszerűbb módszer az egészségesebb táplálkozáshoz
Edzés
Edzés és táplálkozás
A legegyszerűbb módszer az egészségesebb táplálkozáshoz
Nike Training
Ne ragaszkodj a tökéletes étrendhez – haladj kis lépésekben, hogy nagy fejlődést érj el.
Biztosan hallottad már azt a mondatot, hogy egy rossz diétával nem tudod formába hozni magad. Bár az egészséges életmódot népszerűsítők körében már közhelynek számít, attól még igaz. Ha a legjobb formádat szeretnéd hozni, megfelelően kell étkezned.
A „megfelelő” azonban nem jelenti, hogy „mindig a tökéletességre” kell törekedned. Ahhoz, hogy hosszú távon is sikert érj el, az a legjobb, ha csak a jelen pillanatban törekedsz a helyes étkezésre.
Az, hogy az egészséges étkezés iránti törekvésünkkel kudarcot vallunk, főleg azzal magyarázható, hogy eleve a „tökéletességre törekszünk” – mondja Brian St. Pierre, a Precision Nutrition edzője és bejegyzett dietetikusa. „Nagyon gyakran – különösen januárban – az emberek a mindent vagy semmit elvét követve szigorú diétába kezdenek, majd kudarcot vallanak, mert ez a módszer nem fenntartható” – magyarázza St. Pierre.
„Okosabb lépés, ha folyamatában szemléled az étrendedet.”
Nike Training
Okosabb lépés, ha folyamatában szemléled az étrendedet. Ez azt jelenti, hogy például kérdezd meg magadtól: Milyen tápanyagokat válasszak, amelyek csak kicsit jobbak annál, amiket most eszem? „Majd tedd fel magadnak ezt a kérdést másnap, harmadnap, egészen addig, amíg hatalmas változásokat nem veszel észre az étrendedben – folytatja St. Pierre. – Az ilyen változás nem egyik napról a másikra zajlik le, de ha apró lépésekben haladsz előre, nagy változásokat érhetsz el. A lényeg, hogy a pozitív változás az étkezésed részévé – az életmódoddá – váljon.”
Ahhoz, hogy a folyamatban gondolkodás működjön, teljesen őszintének kell lenned magaddal az étkezési szokásaiddal kapcsolatban és azzal, mit vagy képes azonnal megváltoztatni. „Ez a való életről szól” – mondja Krista Scott-Dixon, a Precision Nutrition tantervért felelős igazgatója és közel 20 év tapasztalattal rendelkező táplálkozástudományi oktató. „Ez nem valami varázslatos jövő a világegyetemről, ahol minden egyben van. Meg kell találnunk azt a lehető legkisebb dolgot, amely a megfelelő irányba mozdít el, most rögtön.”
„Az első kis lépés jelentheti azt, hogy eldöntöd, mostantól napi egy étkezés részeként zöldséget is eszel.”
Nike Training
Az első kis lépés jelentheti azt, hogy eldöntöd, mostantól napi egy étkezés részeként zöldséget is eszel. Ha úgy érzed, hogy ezt sikeresen teljesítetted, a következő lépés az lehet, hogy egy egészségtelen szokásodban (például a nassolásban) egy fokozattal visszább veszel (például ha heti háromszor nassolsz, akkor azt megpróbálod lecsökkenteni kettőre). Ha már mindkét lépés remekül megy, próbálkozz egy újabbal, és így tovább. A cél, hogy ragaszkodj a folytonossághoz – így folyamatos fejlődést érhetsz el.
Tudd azt is, hogy hibázni fogsz. És ezzel nincs semmi baj. „Ebben a videójátékban végtelen számú életed van: ha ma elbuksz, holnap újrakezdheted” – mondja Scott-Dixon. Ahelyett, hogy megszállottja lennél és ostoroznád magad egy kis botlás miatt, St. Pierre azt javasolja, gondold át, mit csinálhatnál legközelebb másképp: „Tekintsd a visszalépéseket visszajelzésnek, ne kudarcnak.”
„És ne felejtsd el észrevenni, ha valami jól sikerült – mondja Scott-Dixon. – Gyakran csak arra koncentrálunk, mit rontottunk el, pedig lehet, hogy 80%-ban jól teljesítettünk. Használd a sikereket mankóként egy mintázathoz” – teszi hozzá. Így fogsz újabb sikereket elérni.
Váljon szokásoddá: Kövesd a fenti módszert, és tegyél egy kis pozitív változást az étrendedben, például egyél napi egyszer zöldséget is, és kapcsold ezt a viselkedést egy már meglévő szokásodhoz: például jusson eszedbe, amikor azon gondolkozol, mit fogsz enni ebédre. Szóval ha legközelebb arra gondolsz, hogy mit ennél ebédre, kapcsold hozzá: „ebédre zöldséget is fogok enni”. Amikor ebédelsz, ne felejtsd el beiktatni ezt az apró változást, és gratulálj magadnak – segíteni fog, hogy szokásoddá váljon.