Hogyan reagálj pozitívabban

Ezt a tanulmányt érdemes megvizsgálni: a kutatók egy 30 perces, tudatos elfogadásról szóló foglalkozásba vontak be olyan résztvevőket, akik korábban soha nem meditáltak. A résztvevők megismerkedtek a tudatos elfogadás koncepciójával (egy helyzet ítéletek nélküli tudatosítása és elfogadása) és azzal, hogyan is működik (például egy verseny után, amikor nem sikerült megdönteni az egyéni rekordját, a résztvevő tudomásul veszi és elfogadja a csalódottságot anélkül, hogy amiatt bűntudatot, dühöt vagy gyengeséget érezne). A résztvevők buszvezetőként is elképzelhették magukat vagy viharban ülve (erről a későbbiekben részletesen lesz szó), hogy megtanulják, hogyan alkalmazhatják ezt a szemléletmódot valós élethelyzetekben.

Közvetlenül ezután arra utasították a résztvevőket, hogy természetes módon reagáljanak semleges és negatív képekre, valamint meleg és fájdalmat okozó, forró hőmérsékletek érzékelésére. Ezután azt kérték tőlük, hogy tudatos elfogadással reagáljanak. Amikor a résztvevők elfogadóan reagáltak egy negatív képre vagy a fájdalmat okozó hőre, kevesebb negatív érzést és fizikai fájdalmat tapasztaltak meg, mint amikor természetesen reagáltak.

Mi ennek az oka? Dr. Kevin N. Ochsner, a Columbia Egyetem pszichológiai tanszékének professzora és vezetője szerint ennek egyik oka az, hogy a tudatos elfogadás megváltoztatja azt, hogyan értelmezzük a dolgok jelentését. Az értelmezés másik neve a „megítélés”, amely minden érzésünk mozgatórugója.

„A tudatos elfogadás megváltoztathatja a dolgok megítélését azáltal, hogy azt az érzetet nyújtja, mintha eltávolodnánk a tapasztalattól, és pusztán megfigyelnénk, mi történik, anélkül, hogy részt vennénk benne” – mondja. Tegyük fel például, hogy azt a célt tűzted ki magadnak, hogy megcsinálsz 10 fekvőtámaszt, de a kilencediknél le kellett tenned a térded. Ezt úgy is értelmezheted, hogy egyet nem sikerült megcsinálnod, és emiatt csalódottnak érezheted magad. Azonban úgy is felfoghatod, hogy közelebb kerültél a célodhoz, mint valaha, és legközelebb keményebben próbálkozol majd.

„Az emberek hajlamosak hagyni, hogy érzelmeik egymásra rakódjanak, majd robbanjanak. Idegesek vagyunk és félünk, majd dühösek leszünk, hogy idegesek vagyunk és félünk, amit szomorúság követ a düh miatt, és így tovább. De ha tudatosan el tudjuk fogadni az első reakciót, ahogyan valóban érzünk, akkor az érzelem egyszerűen átfolyik rajtunk. Nem nagyítjuk fel a dolgokat, érzelmi reakciónk pedig közel sem lesz olyan intenzív és tartós, mint korábban” – mondja dr. Ochsner. Más szóval, a tudatos elfogadás révén csak elengedjük az érzést, amit legközelebb is észben tarthatunk, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy reméltük.