Miről árulkodnak az érzelmeink?

Dr. Angela Duckworth pszichológus és a „Grit” című bestseller szerzője szerint ez a „jelzés” központi szerepet játszik az evolúciós fejlődésünkben. A stressz és a szorongás az évmilliókon keresztül belénk kódolt „üss vagy fuss” válaszrendszerben gyökerezik, mondja Duckworth. „Az őseink stresszválasz nélkül nem élték volna túl a rájuk leselkedő fenyegetést. Vegyük például a koronavírus-válságot. Ha nem stresszelnénk, nem lennénk motiváltak, hogy 20 másodpercig mossunk kezet. Ha azt gondolnánk, hogy „semmiség ez az egész”, nem tennénk meg a szükséges intézkedéseket. Ezek a válaszok adaptívak. Az pedig, hogy a stressz negatív érzést kelt bennünk, részben megmagyarázza, hogy miért működik.” Duckworth szerint, ha komoly kihívást keltő élmények hatására „nem érzünk stresszt, nem is vagyunk emberek.”



Más érzelmekre is igaz, hogy a kellemetlenségük evolúciós okokra vezethető vissza. „Ha szomjúságot érzünk, az kiszáradásra utal. A szervezet azt üzeni, hogy vízre van szüksége a túléléshez” – mondja dr. Stephanie Cacioppo idegtudós és a Nike Performance Council tagja, akinek szakterülete a magány kutatása. „A szomjúsághoz hasonlóan a magány is egyfajta jelzés, amely azt üzeni, hogy valamiből hiányt szenvedünk. Ha magányosak vagyunk, az azt jelenti, hogy kapcsolódnunk kell másokhoz.”



Habár a nehéz érzelmek elől nem tudunk elmenekülni, nem is vagyunk tehetetlenek velük szemben. Bemutatjuk, hol érdemes kezdeni.