Hogyan kontrolláld légzésedet?

1. Ha nem aludtál eleget éjjel: válaszd a 6-4-X módszert!

„Ha fáradtan, kialvatlanul ébredsz, az a paraszimpatikus állapotot jelzi” – magyarázza dr. Dike. Akár kedvenc sorozatodat nézted éjjel, akár éjfélig dolgoztál, „hosszú belégzéssel és gyors kilégzéssel megemelheted a pulzusod, és a szimpatikus rendszer stimulálásával növelheted az éberséged” – teszi hozzá.



Feküdj hanyatt, lélegezz be 6 másodpercig, tartsd bent a levegőt 4 másodpercig, majd erőteljesen préseld ki a szádon keresztül. A kilégzésnek gyorsnak és erősnek kell lennie ahhoz, hogy a maradék szén-dioxid is távozzon a tüdődből. „Ez előkészíti a rekeszizmot, hogy még több friss levegőt tudj beszívni következő lélegzetvételkor” – mondja dr. Dike.



2. Ha nincs kedved dolgozni vagy edzeni: próbáld ki az örömlégzést!

A neve elég furcsán hangzik, de „ez a három részből álló légzőgyakorlat javítja az energiaszintedet” – mondja dr. Sanaa A. Jaman, a kuvaiti Tru3 Yoga alapító-tulajdonosa. „A mozgással kombinált mélylégzés felébreszti az egész testet azáltal, hogy először a szimpatikus idegrendszert stimulálja, és növeli a véroxigén szintjét”. Ez azonnal paraszimpatikus választ vált ki, ami kitisztítja a gondolataidat, jókedvre derít és motivációt ad, teszi hozzá dr. Jaman.



Állj csípőszéles terpeszbe, enyhén behajlított lábakkal. Lélegezz be a tüdőkapacitásod egyharmadáig (gondolj arra, hogy a tüdőd alsó részébe szívod a levegőt), közben nyújtsd ki a karod rézsút a törzsed előtt, tenyérrel felfelé. Ezután szívd be a levegőt a tüdőd kétharmadáig (a középső részébe), közben pedig nyújtsd ki a karod oldalsó középtartásba, tenyérrel felfelé. A következő belégzésnél szívd tele a tüdődet (addig, amíg már nem tudsz több levegőt beszívni), és lendítsd a karod a fejed fölé úgy, hogy a tenyereid szembe nézzenek egymással. Végül pedig nyisd ki a szád, és egy „ha” hang kíséretében préseld ki a levegőt, közben a lábad behajlítva érkezz guggolóhelyzetbe, karjaid pedig lendítsd magad mögé, mint a műugrók.



Ismételd meg 7–9-szer, hogy elérd a kívánt hatást.



3. Ha ideges vagy: lélegezz ki hosszan!

Sokan felületesen, gyorsan lélegeznek, ha különösen idegesek. Az ilyenfajta mellkaslégzés felnyomja a pulzusod, és megemeli a stressz-szintedet, ami még tovább ront a helyzeten. Ha a rekeszizmodba kezded el venni a levegőt, és a kilégzéseid hosszabbra nyújtod, mint a belégzéseket, azzal kiváltod a pihenés paraszimpatikus válaszát, mondja dr. Dike.



Bármilyen testhelyzetben vegyél egy mély lélegzetet, ez tartson 6 másodpercig, és figyeld meg a hasad emelkedését. Tartsd bent a levegőt legfeljebb 4 másodpercig, majd lélegezd ki 12 másodpercig, és közben érezd, hogy a hasad süllyed.



Megjegyzés: nem baj, ha nem tudod 12 másodpercig elnyújtani a kilégzést. Kezdd 7 másodperccel, és onnan növeld az időtartamot. „A fejlődéshez idő kell – mondja dr. Dike –, mivel a rekeszizmodat is edzened kell, mint bármelyik másik izmot.”



4. Ha edzés után gyorsan szeretnél lehűlni, akkor a Sheetali légzést neked találták ki!

A „Sheetali” szanszkritul hűtést jelent. Az edzésed által kiváltott „üss vagy fuss” választ felváltja a „pihenés és emésztés” fázisa. Ezzel a technikával csökkentheted a vérnyomásodat, így a testhőmérsékleted is csökken, és az izmaid és az idegeid pihenni tudnak, mondja dr. Jaman.



Helyezkedj el kényelmesen ülésben, szegezd tekintetedet a padlóra, vagy hunyd le a szemed, és tedd a kezed a térdedre. Nyújtsd ki a nyelved, és formálj belőle tölcsért. Vegyél egy hosszú, mély lélegzetet a nyelvedből formált tölcséren keresztül. Ezután csukd be a szád, és lélegezz ki az orrodon keresztül. Ismételd meg, ahányszor csak szeretnéd, de a gyors regenerálódás érdekében végezd legalább 1–5 percig.



5. Alvás előtti elcsendesedés: pásztázd végig a testedet!

Ha az elméd folyamatosan zakatol lefekvéskor, vagy egyszerűen csak nehezen alszol el, a „pásztázás” segíthet, derül ki az UCLA kutatásából. Ez a gyakorlat haladó technikának számít, mivel jól át kell lélegezned azokat a testrészeidet, ahol feszültséget érzel. Ez a módszer a pulzusod is csökkenti, és eltereli a gondolataidat, mondja Jasmine Marie légzéstanácsadó, a Black Girls Breathing alapítója.



Először nyújtózz el az ágyban, és hunyd le a szemed. Vegyél egy hosszú, mély lélegzetet, majd lélegezz ki kétszer olyan hosszan. Gondolatban először pásztázd végig a fejed, majd haladj lefelé a lábujjadig, vagy fordítva, és közben figyeld meg az érzeteket a testrészeidben. „Tudatosítsd, hol érzel feszültséget, és irányítsd oda légzésedet” – javasolja Jasmine Marie.



Ha a teljes pásztázás után is ébren vagy, lélegezz továbbra is mélyen, vagy kezdd elölről a folyamatot, de most haladj fordított sorrendben.



Mindegy, mit hoz a nap (és őszintén szólva mostanra már mindannyian tudjuk, hogy tartogat meglepetéseket), emlékeztesd magad, hogy a „csak lélegezz” kifejezés nem csak egy mantra. Segít, hogy azokra az érzésekre koncentrálj, amelyeket jobban meg szeretnél élni, és elcsitítsd azokat, amelyektől rosszul érzed magad.